Посмотрите на эти потрясающе детальные сканирования древних трилобитов, найденных в пепле

Ученые использовали 3D-изображения, чтобы воссоздать анатомию кембрийских трилобитов, найденных под слоями вулканического пепла. Эти существа умерли 500 миллионов лет назад, но их отпечатки сохранились в камне.

Что известно об этих трилобитах

Это наиболее анатомически полные образцы кембрийских трилобитов, которые когда-либо были найдены. Нетронутые окаменелости, датируемые Кембрийским периодом (541-485 миллионов лет назад), были найдены в 2015 году под слоями вулканического пепла из кембрийской формации Тательт в Марокко. Это вулканическое захоронение сохранило даже мягкие ткани животных, открывая анатомические особенности, которые никогда ранее не наблюдались.

Смотрите также Трое детей нашли окаменелости молодого тираннозавра

Эти новые образцы не только сохранили усики и ходильные ноги, но и структуры рта и даже всю пищеварительную систему в трехмерном изображении,

– сообщил Джон Патерсон, палеонтолог из Университета Новой Англии.

Исследователи раскопали два вида трилобитов – Protolenus (Hupeolenus) sp. и Gigoutella mauretanica, датируемых 509 миллионами лет назад.

Чтобы исследовать давно вымерших членистоногих, ученые использовали рентгеновскую микротомографию — технику визуализации, которая позволяет рассматривать внутреннюю часть объекта кусочек за кусочком, — чтобы составить виртуальную 3D-модель, которая зафиксировала "мельчайшие детали, включая внешнюю поверхность животных, каждый сегмент их тел, ноги и даже волосяные структуры вдоль их придатков".



Микротомографическая реконструкция трилобита Gigoutella mauretanica / Фото А. Эль Альбани, Университет Пуатье

Потрясающая сохранность и высококачественные 3D-изображения позволили ученым наблюдать части трилобитов, которые никогда раньше не видели, например, ротовые структуры Protolenus (Hupeolenus) sp., включая "мясистую долю, закрывающую рот, которая называется лабрум и была задокументирована впервые у трилобитов".



3D-реконструкция Protolenus (Hupeolenus) sp. с прозрачностью, демонстрирующая сегментацию пищеварительной системы (синий цвет) / Фото Arnaud Mazurier | University of Poitiers

Трилобиты сохранились в таком хорошем состоянии в течение полумиллиарда лет благодаря вулканическому пеплу древнего извержения, который похоронил существ подобно тому, как Помпеи сохранились после извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Поскольку вулканический пепел очень мелкозернистый, как и тальк, он может формировать мельчайшие анатомические особенности на внешней поверхности этих животных, вплоть до щетины на лапках,

– говорит Джон Патерсон.

В сочетании с быстрым захоронением, это позволило сохранить удивительные трехмерные детали этих трилобитов.



3D-реконструкции Protolenus (Hupeolenus) и Gigoutella mauretanica / Фото А. Эль Альбани, Университет Пуатье

Вулканический пепел также помог сохранить внутренности животных. Согласно исследованию, несчастный трилобит, вероятно, проглотил пепел в воде перед смертью, что остановило разрушение мягких тканей.

Смотрите также Назван точный период времени, когда человеческий вид совершил критический технологический бум

Окаменелости трилобитов находят по всему миру, и их легко узнать по сегментированному телу, состоящему из твердого экзоскелета. Этот твердый внешний покров часто хорошо сохраняется в окаменелостях, что позволило ученым идентифицировать 22 000 видов трилобитов, охватывающих 298 миллионов лет палеозойской эры.