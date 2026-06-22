Саме ця функція Android 17 сподобалася користувачам найбільше

Після офіційного релізу стабільної версії Android 17 для смартфонів Pixel користувачі визначили свою найулюбленішу функцію оновлення. Нею стала можливість, яка змінює підхід до багатозадачності на мобільних пристроях.

Google офіційно випустив стабільну версію Android 17 для смартфонів Pixel. Журналісти видання Android Authority провели масштабне опитування, щоб з'ясувати, які нововведення найбільше сподобалися користувачам. Результати виявилися цілком однозначними.

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Яка функція стала абсолютним лідером?

Понад 30% голосів респондентів отримали оновлені "Бульбашки" (Bubbles) для багатозадачності. Ця фішка дозволяє відкривати до п'яти різних застосунків одночасно у вигляді невеликих плаваючих іконок на екрані.

Раніше такий інтерфейс працював лише для месенджерів (його свого часу популяризував Facebook Messenger, а згодом Google інтегрувала це в Android 11). Проте в Android 17 розробники зробили величезний крок уперед: тепер у плаваючу бульбашку можна згорнути абсолютно будь-який додаток.

Це дозволяє миттєво перемикатися між програмами без потреби повністю згортати їх чи ділити екран навпіл, що значно спрощує роботу на ходу.

Які ще нововведення оцінили користувачі?

Окрім покращеної багатозадачності, власники Pixel виділили ще кілька корисних функцій:

Примусова темна тема (2 місце): дозволяє активувати темний режим навіть у тих додатках, які не підтримують його нативно. Це чудовий варіант для тих, хто часто користується смартфоном уночі.

дозволяє активувати темний режим навіть у тих додатках, які не підтримують його нативно. Це чудовий варіант для тих, хто часто користується смартфоном уночі. Мінімалістичний головний екран (3 місце): нова опція дозволяє приховати назви додатків, залишаючи лише їхні іконки для максимально чистого вигляду робочого столу.

нова опція дозволяє приховати назви додатків, залишаючи лише їхні іконки для максимально чистого вигляду робочого столу. Розділені перемикачі: кнопки керування Wi-Fi та мобільним інтернетом знову стали двома незалежними клавішами, на що користувачі "чистого" Android чекали вже дуже давно.

кнопки керування Wi-Fi та мобільним інтернетом знову стали двома незалежними клавішами, на що користувачі "чистого" Android чекали вже дуже давно. Швидкі налаштування супутника: у системі з'явився окремий перемикач для супутникового зв'язку.

у системі з'явився окремий перемикач для супутникового зв'язку. Просунутий запис екрана: нова функція Screen Reactions дозволяє записувати відео з реакціями з фронтальної камери поверх запису екрана, причому алгоритми автоматично вирізають фон без хромакея.

нова функція Screen Reactions дозволяє записувати відео з реакціями з фронтальної камери поверх запису екрана, причому алгоритми автоматично вирізають фон без хромакея. Гнучкий звук та приватність: розробники розділили регулювання гучності для медіа та Google Assistant, а також додали можливість ділитися точним розташуванням з додатками лише тимчасово (на одну сесію).

Стабільна версія Android 17 вже доступна для пристроїв сімейства Pixel, починаючи з серії Pixel 6 (включаючи Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9, Pixel 10, Pixel Tablet та Pixel Fold).