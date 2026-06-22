Google официально выпустил стабильную версию Android 17 для смартфонов Pixel. Журналисты издания Android Authority провели масштабный опрос, чтобы выяснить, какие нововведения больше всего понравились пользователям. Результаты оказались вполне однозначными.

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Какая функция стала абсолютным лидером?

Более 30% голосов респондентов получили обновленные "Пузыри" (Bubbles) для многозадачности. Эта фишка позволяет открывать до пяти разных приложений одновременно в виде небольших плавающих иконок на экране.

Ранее такой интерфейс работал только для мессенджеров (его в свое время популяризировал Facebook Messenger, а впоследствии Google интегрировала эту функцию в Android 11). Однако в Android 17 разработчики сделали огромный шаг вперёд: теперь в плавающий пузырь можно свернуть абсолютно любое приложение.

Это позволяет мгновенно переключаться между приложениями без необходимости полностью сворачивать их или делить экран пополам, что значительно упрощает работу на ходу.

Какие ещё нововведения оценили пользователи?

Помимо улучшенной многозадачности, владельцы Pixel выделили ещё несколько полезных функций:

Принудительная тёмная тема (2 место): позволяет активировать тёмный режим даже в тех приложениях, которые не поддерживают его изначально. Это отличный вариант для тех, кто часто пользуется смартфоном ночью.

позволяет активировать тёмный режим даже в тех приложениях, которые не поддерживают его изначально. Это отличный вариант для тех, кто часто пользуется смартфоном ночью. Минималистичный главный экран (3-е место): новая опция позволяет скрыть названия приложений, оставляя только их иконки для максимально чистого вида рабочего стола.

новая опция позволяет скрыть названия приложений, оставляя только их иконки для максимально чистого вида рабочего стола. Разделенные переключатели: кнопки управления Wi-Fi и мобильным интернетом снова стали двумя независимыми клавишами, чего пользователи "чистого" Android ждали уже очень давно.

кнопки управления Wi-Fi и мобильным интернетом снова стали двумя независимыми клавишами, чего пользователи "чистого" Android ждали уже очень давно. Быстрые настройки спутника: в системе появился отдельный переключатель для спутниковой связи.

в системе появился отдельный переключатель для спутниковой связи. Расширенная запись экрана: новая функция Screen Reactions позволяет записывать видео с реакциями с фронтальной камеры поверх записи экрана, причём алгоритмы автоматически вырезают фон без хромакея.

новая функция Screen Reactions позволяет записывать видео с реакциями с фронтальной камеры поверх записи экрана, причём алгоритмы автоматически вырезают фон без хромакея. Гибкие настройки звука и конфиденциальность: разработчики разделили регулировку громкости для мультимедиа и Google Assistant, а также добавили возможность делиться точным местоположением с приложениями только временно (на одну сессию).

Стабильная версия Android 17 уже доступна для устройств семейства Pixel, начиная с серии Pixel 6 (включая Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9, Pixel 10, Pixel Tablet и Pixel Fold).