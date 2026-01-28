Android скопіює фішку iPhone: в Android 17 помітили розмиття інтерфейсу як у Liquid Glass

Перші ознаки Android 17 свідчать про можливі зміни у візуальному стилі системи. У тестових версіях інтерфейсу помітили ефекти розмиття й напівпрозорості, які нагадують дизайн Liquid Glass від Apple. Це може означати новий підхід Google до вигляду Android на системному рівні.

Google, схоже, переглядає підхід до зовнішнього вигляду Android. У ранніх збірках Android 17 з'явилися нові візуальні ефекти розмиття, пов'язані з внутрішніми UI-прапорцями системи. Йдеться не про окремі експерименти, а про елементи, інтегровані безпосередньо в системний інтерфейс. Про це пише Android Authority.

Які зміни в інтерфейсі Android 17 помітили розробники?

Розмиття й прозорість не є новими для Android, однак цього разу ефекти виглядають більш послідовними та продуманими. На опублікованих зображеннях видно напівпрозорі фони та ефект матового скла, зокрема в меню гучності. Панелі більше не виглядають суцільними блоками – інтерфейс частково пропускає фон, створюючи відчуття багатошаровості.

Такий підхід помітно перегукується з Liquid Glass – дизайнерською концепцією Apple, у якій елементи інтерфейсу ніби плавають над розмитим вмістом. В Android 17 ці ефекти поки виглядають стримано, без надмірної декоративності, але напрямок змін добре читається.

Як пише Digital Trends, є припущення, що Google може поширити нову візуальну мову й на інші елементи системи, а не обмежуватися лише панеллю гучності. Це відбувається на тлі того, що виробники Android-смартфонів усе частіше експериментують із прозорими та скляними інтерфейсами, намагаючись наслідувати або переосмислити підхід Apple.

Водночас ефекти розмиття поки перебувають на ранній стадії тестування. До фінального релізу Android 17 вони можуть змінитися або зникнути повністю. Якщо ж Google вирішить залишити їх у системі, оновлення може стати помітним зрушенням у сприйнятті Android не лише з точки зору функцій, а й візуального досвіду.

Окрім дизайну, Google паралельно тестує й практичні нововведення. Серед них – більш приватний механізм передачі контактів додаткам, функція Motion Cues для зменшення симптомів заколисування під час використання смартфона в транспорті, а також покращена системна підтримка фізичних ігрових контролерів.