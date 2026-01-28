Android для комп'ютерів: Google випадково "засвітила" нову операційну систему

Компанія Google випадково розсекретила вигляд своєї майбутньої операційної системи під кодовою назвою Aluminium OS. Це гібридна платформа поєднує можливості Android та ChromeOS для роботи на комп'ютерах.

Завдяки помилці у звіті про баги, яку помітило видання 9to5google, розробники змогли побачити інтерфейс нової системи, яка базується на Android 16, та оцінити ключові зміни в дизайні робочого столу.

Якою буде нова система Aluminium OS від Google?

Витік стався через публікацію звіту про помилку в роботі вкладок інкогніто браузера Chrome у внутрішньому трекері Google. До звіту були додані записи екрана, зроблені на пристрої під управлінням Aluminium OS (скорочено ALOS).

Хоча компанія швидко обмежила доступ до цих файлів, журналісти встигли зберегти матеріали, які підтверджують: Google серйозно налаштована перетворити Android на повноцінну систему для ПК.

Згідно з технічними даними, тестування проводилося на ноутбуці HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook. У відео зафіксовано, що Aluminium OS ідентифікує себе як Android 16 із відповідним номером збірки, що збігається з кодовою назвою ALOS.

Раніше керівник відділу Android Самір Самат зазначав, що подробиць про цей проєкт варто очікувати вже цього року, нагадали в The Verge.

Google випадково злила нову операційку для ПК на базі Android – дивіться відео:

Що помітили в Aluminium OS?

З витоку не багато інформації стало відомо, однак вдалося помітити деякі візуальні особливості та функціонал.

Інтерфейс системи виглядає як суміш двох світів. Панель завдань нагадує ChromeOS, проте кнопку "Пуск" перенесено в центр, як це зазвичай реалізовано в мобільній версії Android.

Рядок стану, який є більш характерним для смартфонів, на відміну від ChromeOS тут присутній у верхній частині екрана. В ньому також можна помітити знайомі іконки рівня заряду батареї та сигналу Wi-Fi.

Робота з програмами здійснюється через застосунок Play Store. Також помітна функція розділення екрана для багатозадачності.

Цей витік став першим реальним доказом того, як саме Google планує об'єднати свої екосистеми, роблячи Android зручнішим для великих екранів і миші.