Федеральний суддя у США оголосив фінальне рішення у справі щодо монополії Google. Після того як у серпні 2024 року компанію визнали винною у монополізації ринку онлайн-пошуку та реклами, багато хто очікував на її примусовий поділ, зокрема продаж браузера Chrome. Але вердикт виявився значно м'якшим, хоч і зобов'язує компанію до безпрецедентних кроків.

Які наслідки чекають на технологічного гіганта?

Міністерство юстиції США, яке ініціювало розгляд ще у 2020 році, наполягало на радикальних заходах. Головною вимогою був продаж браузера Chrome, а в разі неефективності цього кроку відомство збиралось вимагати відокремлення операційної системи Android. На думку позивачів, саме ці активи дозволяли Google утримувати незаконну монополію. Проте окружний суддя відхилив ці вимоги, зазначивши, що компанія не використовувала Chrome та Android для незаконного обмеження конкуренції. Таким чином, Google зберігає контроль над своїми ключовими продуктами, пише 24 Канал.

Дивіться також Google заплатить аргентинцю, якого випадково сфотографували оголеним на подвір'ї

Крім того, суд дозволив Google і надалі укладати угоди з такими компаніями, як Apple та Mozilla (розробник Firefox), щоб її пошукова система, браузер та продукти на основі штучного інтелекту були встановлені за замовчуванням у користувачів. Суд визнав, що заборона таких угод завдала б значної, а в деяких випадках і нищівної шкоди як споживачам, так і партнерам Google.

Водночас компанії заборонили укладати ексклюзивні контракти, які перешкоджають встановленню пошукових систем від інших провайдерів на пристроях. Це означає, що виробники смартфонів та інших гаджетів зможуть пропонувати користувачам альтернативні пошукові системи поряд із Google.

Ще однією зміною, котра, ймовірно, є найбільш значущою, стала вимога ділитися даними з конкурентами. Суд зобов'язав Google надавати "кваліфікованим конкурентам" доступ до певних даних пошукового індексу та інформації про взаємодію користувачів з пошуком. Важливо, що це не стосується рекламних даних.

Мета цього кроку вельми дивна – дати іншим компаніям можливість покращити якість своїх пошукових алгоритмів та рекламних систем, щоб ефективніше конкурувати з Google, поки вони розробляють власні технології. Тобто фактично компанія повинна задарма поділитися своїми напрацюваннями з конкурентами, які за 20 років не спромоглися досягти того ж, чого досяг Google, щоб ці конкуренти могли краще змагатися.

Суд підкреслив, що такий обмін даними позбавить Google плодів її антиконкурентних дій та сприятиме розвитку здорової конкуренції на ринку. Для контролю за виконанням цього рішення буде створено спеціальний "Технічний комітет", який працюватиме протягом шести років.

Що каже Google?

Представники Google заявили, що планують оскаржувати початкове рішення про визнання компанії монополістом. У своїй заяві вони наголосили, що з появою штучного інтелекту індустрія сильно змінилася, надавши людям безліч нових способів пошуку інформації. На їхню думку, це свідчить про високу конкуренцію на ринку.

Крім того, компанія висловила занепокоєння щодо того, як вимога про обмін даними може вплинути на конфіденційність користувачів, а також заявила, що уважно вивчає рішення суду, щоб знайти інші шляхи виходу з ситуації.

Водночас у Google позитивно оцінили той факт, що суд не наполіг на продажі Chrome та Android, оскільки це завдало б шкоди споживачам та партнерам.