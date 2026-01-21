Українську місію в Антарктиці вперше очолить жінка – Анжеліка Ганчук

Вперше Українську антарктичну експедицію очолить жінка – метеорологиня Анжеліка Ганчук. Вона керуватиме 31-ю антарктичною місією на 2026 – 2027 роки.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Дивіться також В Антарктиді відкрили унікальне сховище льодових кернів із гірських льодовиків

Що відомо про очільницю нової експедиції?

Як розповіли в НАНЦ, Анжеліка Ганчук раніше вже працювала на станції "Академік Вернадський" як метеорологиня. У 2022 – 2023 роках вона там проводила метеорологічні, океанографічні, гляціологічні та аерологічні дослідження.

Зазначається, що загалом Ганчук має понад 10 років досвіду у метеорології та кліматології, а також в управління колективом в Україні.

Нині здійснює оперативне прогнозування та моделювання небезпечних гідрометеорологічних явищ для реагування на надзвичайні ситуації,

– повідомили в НАНЦ.

Як додали науковці, така робота виконується в стислі терміни, в складних умовах і потребує високої стресостійкості – важливої для роботи в Антарктиці.

Директор НАНЦ Євген Дикий наголосив на відповідальності та лідерських якостях Ганчук. Саме тому, за його словами, метеорологиню обрали очільницею наступної УАЕ.

В експедиції Анжеліка проявила себе як фахівчиня із яскравими лідерськими рисами, що вміє організувати різні процеси та брати на себе відповідальність. Водночас вона – командний гравець,

– додав Дикий.

У НАНЦ звернули увагу на те, що з 2018 року українська антарктична програма здійснила гендерний прорив. Відтоді у річних експедиціях працювали 13 жінок, а в сезонних – 11.

Відомо, що після попередніх експедицій Ганчук очолила сектор чисельного моделювання та прогнозування УкрГМЦ. Також вона займається адаптацією методик до національних умов і інтеграцією супутникових даних у щоденну практику.

Останні новини зі станції "Академік Вернадський"