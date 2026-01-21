Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.
Що відомо про очільницю нової експедиції?
Як розповіли в НАНЦ, Анжеліка Ганчук раніше вже працювала на станції "Академік Вернадський" як метеорологиня. У 2022 – 2023 роках вона там проводила метеорологічні, океанографічні, гляціологічні та аерологічні дослідження.
Зазначається, що загалом Ганчук має понад 10 років досвіду у метеорології та кліматології, а також в управління колективом в Україні.
Нині здійснює оперативне прогнозування та моделювання небезпечних гідрометеорологічних явищ для реагування на надзвичайні ситуації,
– повідомили в НАНЦ.
Як додали науковці, така робота виконується в стислі терміни, в складних умовах і потребує високої стресостійкості – важливої для роботи в Антарктиці.
Директор НАНЦ Євген Дикий наголосив на відповідальності та лідерських якостях Ганчук. Саме тому, за його словами, метеорологиню обрали очільницею наступної УАЕ.
В експедиції Анжеліка проявила себе як фахівчиня із яскравими лідерськими рисами, що вміє організувати різні процеси та брати на себе відповідальність. Водночас вона – командний гравець,
– додав Дикий.
У НАНЦ звернули увагу на те, що з 2018 року українська антарктична програма здійснила гендерний прорив. Відтоді у річних експедиціях працювали 13 жінок, а в сезонних – 11.
Відомо, що після попередніх експедицій Ганчук очолила сектор чисельного моделювання та прогнозування УкрГМЦ. Також вона займається адаптацією методик до національних умов і інтеграцією супутникових даних у щоденну практику.
