Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.
Смотрите также В Антарктиде открыли уникальное хранилище ледовых кернов из горных ледников
Что известно о руководительнице новой экспедиции?
Как рассказали в НАНЦ, Анжелика Ганчук ранее уже работала на станции "Академик Вернадский" как метеоролог. В 2022 – 2023 годах она там проводила метеорологические, океанографические, гляциологические и аэрологические исследования.
Отмечается, что в целом Ганчук имеет более 10 лет опыта в метеорологии и климатологии, а также в управлении коллективом в Украине.
Сейчас осуществляет оперативное прогнозирование и моделирование опасных гидрометеорологических явлений для реагирования на чрезвычайные ситуации,
– сообщили в НАНЦ.
Как добавили ученые, такая работа выполняется в сжатые сроки, в сложных условиях и требует высокой стрессоустойчивости – важной для работы в Антарктике.
Директор НАНЦ Евгений Дикий отметил ответственность и лидерские качества Ганчук. Именно поэтому, по его словам, метеоролога выбрали главой следующей УАЭ.
В экспедиции Анжелика проявила себя как специалист с яркими лидерскими чертами, умеющий организовать различные процессы и брать на себя ответственность. В то же время она – командный игрок,
– добавил Дикий.
В НАНЦ обратили внимание на то, что с 2018 года украинская антарктическая программа осуществила гендерный прорыв. С тех пор в годовых экспедициях работали 13 женщин, а в сезонных – 11.
Известно, что после предыдущих экспедиций Ганчук возглавила сектор численного моделирования и прогнозирования УкрГМЦ. Также она занимается адаптацией методик к национальным условиям и интеграцией спутниковых данных в ежедневную практику.
Последние новости со станции "Академик Вернадский"
Украинские полярники в Антарктике написали радиодиктант. Кроме того, под руководством Александра Полудня отметили 30-ю юбилейную Украинскую антарктическую экспедицию.
Ранее сообщалось, что ученые Национального антарктического научного центра сняли редких антарктических полосатиков возле станции "Академик Вернадский".