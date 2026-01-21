Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.

Что известно о руководительнице новой экспедиции?

Как рассказали в НАНЦ, Анжелика Ганчук ранее уже работала на станции "Академик Вернадский" как метеоролог. В 2022 – 2023 годах она там проводила метеорологические, океанографические, гляциологические и аэрологические исследования.

Отмечается, что в целом Ганчук имеет более 10 лет опыта в метеорологии и климатологии, а также в управлении коллективом в Украине.

Сейчас осуществляет оперативное прогнозирование и моделирование опасных гидрометеорологических явлений для реагирования на чрезвычайные ситуации,

– сообщили в НАНЦ.

Как добавили ученые, такая работа выполняется в сжатые сроки, в сложных условиях и требует высокой стрессоустойчивости – важной для работы в Антарктике.

Директор НАНЦ Евгений Дикий отметил ответственность и лидерские качества Ганчук. Именно поэтому, по его словам, метеоролога выбрали главой следующей УАЭ.

В экспедиции Анжелика проявила себя как специалист с яркими лидерскими чертами, умеющий организовать различные процессы и брать на себя ответственность. В то же время она – командный игрок,

– добавил Дикий.

В НАНЦ обратили внимание на то, что с 2018 года украинская антарктическая программа осуществила гендерный прорыв. С тех пор в годовых экспедициях работали 13 женщин, а в сезонных – 11.

Известно, что после предыдущих экспедиций Ганчук возглавила сектор численного моделирования и прогнозирования УкрГМЦ. Также она занимается адаптацией методик к национальным условиям и интеграцией спутниковых данных в ежедневную практику.

