Apple назвала найпопулярніші програми та ігри в App Store у 2024 році

Компанія Apple оприлюднила список найбільш завантажуваних програм та ігор 2024 року. До списку увійшли найкращі безкоштовні та платні застосунки та ігри для iPad, iPhone та Apple Arcade.

Найпопулярніші

Графіки за підсумками року доступні на вкладці "Сьогодні" в App Store. Користувачі також можуть ознайомитися з 17 видатними додатками та іграми, обраними редакторами App Store за їхню креативність, інноваційність та здатність покращувати повсякденне життя, пише 24 Канал.

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10 безплатних додатків для iPhone:

Перше місце тут, на жаль, займає китайський магазин Temu . Хоча про цей сервіс і було сказано чимало поганого, зроблено багато розслідувань, викриттів і звинувачень, користувачі все одно продовжують його завантажувати.

. Хоча про цей сервіс і було сказано чимало поганого, зроблено багато розслідувань, викриттів і звинувачень, користувачі все одно продовжують його завантажувати. Threads. Конкурент Twitter/X від компанії Meta стартував дуже гарно, потім трохи просів, але сьогодні є цілком життєздатним сервісом, яким користуються мільйони людей, і куди всі тікають від Ілона Маска.

TikTok.

ChatGPT.

Google.

Instagram.

WhatsApp.

CapCut – Video Editor.

YouTube.

Gmail.

10 платних додатків для iPhone:

Shadowrocket.

HotSchedules.

Procreate Pocket.

75 Hard.

AnkiMobile Flashcards.

AutoSleep Track Sleep on Watch.

Paprika Recipe Manager 3.

TonalEnergy Tuner & Metronome.

Goblin Tools.

Forest: Focus for Productivity.

10 безкоштовних ігор для iPhone:

Block Blast！

MONOPOLY GO!

Roblox.

Call of Duty: Warzone™ Mobile.

Township.

Last War: Survival.

Royal Match.

Brawl Stars.

Subway Surfers.

My Perfect Hotel.

10 платних ігор для iPhone:

Minecraft: Play with Friends.

Heads Up!

Geometry Dash.

Papa's Freezeria To Go!

Bloons TD 6.

Five Nights at Freddy's.

Plague Inc.

MONOPOLY: The Board Game.

Stardew Valley.

Red's First Flight.

10 безкоштовних додатків для iPad:

YouTube.

Netflix.

Max: Stream HBO, TV, & Movies.

Calculator – Pad Edition.

Disney+.

Google Chrome.

Peacock TV: Stream TV & Movies.

Amazon Prime Video.

TikTok.

Goodnotes 6.

Як бачимо, тут домінують застосунки для перегляду фільмів, серіалів та відео в інтернеті, оскільки великий екран планшета сприяє зручнішому перегляду, ніж смартфон.

10 платних додатків для iPad:

Procreate.

Procreate Dreams.

Shadowrocket.

forScore.

Nomad Sculpt.

ToonSquid.

Bluebeam Revu for ‌iPad‌.

AnkiMobile Flashcards.

Teach Your Monster to Read.

Endless Paper.

10 безкоштовних ігор для iPad:

Roblox.

Magic Tiles 3: Piano Game.

MONOPOLY GO!

Subway Surfers.

Brawl Stars.

Geometry Dash Lite.

Block Blast！

Among Us!

My Perfect Hotel.

Royal Match.

10 платних ігор для iPad:

Minecraft: Play with Friends.

Geometry Dash.

Five Nights at Freddy's.

Stardew Valley.

Bloons TD 6.

Papa's Paleteria To Go!

Five Nights at Freddy's 2.

Poppy Playtime Chapter 1.

MONOPOLY: The Board Game.

Ultimate Custom Night.

10 ігор Apple Arcade: