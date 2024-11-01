Перші деталі

Європейська комісія (ЄК), головний орган захисту прав споживачів у регіоні, заявив, що розпочинає офіційне розслідування щодо інтернет-магазину через те, що він продає нелегальну продукцію, а також дозволяє повертатися продавцям, яких раніше за це вже вигнали з маркетплейсу, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Європейської Комісії.

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Окрім звинувачень у торгівлі нелегальними товарами, ЄК також розслідує дизайн Temu, який може викликати залежність, змушуючи користувачів гортати все більше й більше, та інші підозрілі аспекти додатка. Передбачувані порушення підпадають під дію Закону про цифрові послуги (DSA), який дозволяє ЄК накладати штрафи в розмірі до шести відсотків від річного доходу.

Представник Temu заявив, що компанія планує повністю співпрацювати:

Temu серйозно ставиться до своїх зобов'язань за DSA, постійно інвестуючи в зміцнення нашої системи дотримання вимог і захист інтересів споживачів на нашій платформі. Ми будемо всебічно співпрацювати з регуляторами для підтримки нашої спільної мети — створення безпечного, надійного ринку для споживачів,

– написав представник.

Китайська компанія додала, що наразі розглядає можливість приєднання до "Меморандуму про взаєморозуміння щодо продажу контрафактних товарів в інтернеті" – об'єднання онлайн-рітейлерів (за сприяння ЄК), яке співпрацює з метою запобігання продажу підроблених товарів у Європі.

Офіційний розгляд ЄК слідує за попереднім звітом про оцінку ризиків, який Temu надала ЄС наприкінці вересня, її відповідями на офіційні запити Комісії в червні та жовтні, а також інформацією, наданою третіми сторонами.

У США, варто зазначити, також уже з'явилися розмови про необхідність розслідувань та регулювання Temu. Керівництво Комісії з безпеки споживчих товарів (CPSC) у вересні наказало співробітникам оцінити занепокоєння щодо "смертельно небезпечних товарів для дітей та малюків", які знайшли на платформі. Ці товари містили небезпечні речовини, шкідливі для здоров'я.

Що конкретно дослідять

Серед питань, які турбують ЄК:

Чи розроблені системи Temu таким чином, щоб запобігти повторній появі раніше заблокованих продавців і нелегальної продукції.

Програми винагород, подані через ігри та вікторини, які викликають залежність та завдають шкоди психічному здоров'ю клієнтів.

Параметри Temu, які використовуються для рекомендації товарів. Комісія хоче отримати принаймні один "легкодоступний варіант, який не базується на профілюванні" клієнтів.

Чи дотримується компанія вимоги DSA щодо надання дослідникам загальнодоступних даних.

Чи розроблений дизайн додатка таким чином, щоб навмисно викликати залежність від перегляду товарів.

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ЄК не встановлює кінцевого терміну для завершення розслідування. Після завершення розслідування Комісія вирішить, чи варто заборонити сервіс, чи прийняти добровільні зобов'язання щодо усунення проблем.