Журналісти видання The Information отримали внутрішню інформацію, надіслану спочатку продавцям Amazon, у якій детально описуються деякі з цінових обмежень для цієї нової вітрини.

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Як це буде

Магазин заявляє, що верхня межа цін у новому магазині встановлена на рівні:

8 доларів за ювелірні вироби.

9 доларів за постільну білизну.

13 доларів за гітари.

20 доларів за дивани.

Очікується, що ціна доставки з цього магазину буде удвічі меншою, ніж з основного майданчика Amazon. Усі товари доставлятимуть зі складу в провінції Гуандун, Китай. Згідно з джерелами, замовлення з цієї вітрини доставлятимуться повільніше — від дев'яти до 11 днів, але з продавців стягуватимуть менші комісійні за виконання замовлення.

Видання підсумовує, що нова платформа буде помітно відрізнятися від звичайного підходу компанії, набагато більше відповідаючи ціновій політиці Temu. Але наразі неясно, коли магазин може запуститись і в яких країнах він працюватиме.

Що не так із Temu

Китайський сервіс, запущений у 2022 році, захопив світ майже миттєво. Він схожий на AliExpress, але з іще дешевшими товарами, постійними знижками, які ніколи не зникають, безплатною доставкою та бонусами для нових користувачів. Тому люди по всьому світу дуже швидко звернули на нього увагу, забезпечуючи додаткову рекламу в соцмережах: вони показують розпаковки цілих коробок непотребу, накупленого за нібито знижками.

Численні розслідування, проведені щодо Temu, показали сумнівну бізнес-модель:

По-перше, його назвали "кошмаром конфіденційності" через збір численних даних зі смартфона, які йому, як магазину, не потрібні. Ба більше, компанія активно торгує ними.

По-друге, товари там часто неякісні, виготовлені з токсичних матеріалів (фталати, формальдегід і свинець знайшли навіть у дитячих речах).

По-третє, є свідчення, що компанія використовує рабську працю для виготовлення своїх товарів.

Четверте – компанія продає підробки й надсилає продукти, які не відповідають опису на сайті.

П'яте – вона створила й підтримує жахливі умови праці: люди працюють по 12 годин 6 днів на тиждень.

Це далеко не повний список звинувачень. Тож якщо Amazon дійсно запустить свою альтернативу, це стане принаймні частковим порятунком для західних користувачів, адже їхні дані тепер будуть у відносній безпеці.