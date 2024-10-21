Оновлення очікує на обидва додатки – і Instagram, і Spotify. Про це партнерство компанії оголосили наприкінці минулого тижня, обіцяючи простий спосіб додавати пісні до своєї бібліотеки. Для цього знадобиться лише кілька дотиків, пояснює 9to5Mac.

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Як працюватиме ця інтеграція

Коли користувач побачить публікацію, Stories або Reels із піснею, він зможе натиснути на неї, щоб спочатку перейти на традиційну сторінку треку, де його можна зберегти в закладках і переглянути інші пости з ним. Однак тепер там буде нова кнопка "Додати" поряд із плеєром для прослуховування короткого прев'ю.

Звичайно, для того, щоб нова функція запрацювала, користувачі повинні будуть прив'язати свій обліковий запис Spotify до Instagram. Пісні, додані до Spotify, з'являтимуться у плейлисті "Вподобані пісні", а також у вкладці "Ваша бібліотека".

Нова функція буде доступна для користувачів як на iOS, так і на пристроях Android. TikTok уже має подібну функцію, але вона працює не лише зі Spotify, але й з деякими іншими музичними додатками. Чи буде Instagram розширювати перелік інтегрованих сервісів, наразі не кажуть, але це було б логічно й правильно.

Нова функція зараз розгортається по всьому світу, але може з'явитися не відразу на деяких акаунтах і в деяких країнах. В Україні окремі користувачі вже отримали цю можливість, тож ви можете перевірити її наявність прямо зараз.