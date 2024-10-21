Як пояснює розробник, компанія Tectra Systems, браузер Violoncello робить перегляд вебсторінок в умовах низької пропускної здатності більш терпимим. Він дозволяє залишатися на зв'язку й завантажувати сайти навіть при слабкому з'єднанні, пише 24 Канал.

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Що таке Violoncello

Violoncello – це мобільний браузер, який відображає сторінки в інтернеті у вигляді чистого тексту, без зображень, відео і таблиць. Це виключно текстовий браузер, який ігнорує шрифти, CSS та JavaScript і відображає лише структуру та макет контенту в HTML-файлі.

Програма доступна лише на мобільних платформах, які працюють на Android та iOS. Існують безкоштовна і платна версії, причому платна версія пропонує переважно функції кастомізації і дозволяє підтримувати розробника. Тож вам буде повністю достатньо навіть звичайної безплатної.

Оскільки Violoncello не завантажує медіа, зокрема й набридливу рекламу, ваші сторінки будуть відкриватися набагато швидше й використовувати менше трафіку.

Хоча він не такий потужний, як деякі десктопні текстові браузери (наприклад, не підтримує текстові поля), Violoncello забезпечує базову функціональність для користувачів, яким потрібно залишатися онлайн з обмеженим з'єднанням.

Причини використовувати Violoncello

Є кілька причин використовувати Violoncello:

Погане з'єднання з мережею , про яке ми вже згадали.

, про яке ми вже згадали. Перегляд без відволікання . Це також може бути корисно, коли вам потрібно прочитати великий текстовий пост у блозі або статтю, не відволікаючись на зображення та відео.

. Це також може бути корисно, коли вам потрібно прочитати великий текстовий пост у блозі або статтю, не відволікаючись на зображення та відео. Зменшення використання мобільних даних . Violoncello може допомогти, коли у вас обмежений тарифний план і вам потрібно зберегти кожен можливий мегабайт.

. Violoncello може допомогти, коли у вас обмежений тарифний план і вам потрібно зберегти кожен можливий мегабайт. Він менш вимогливий. Оскільки браузер використовує менше даних і вимагає менше ресурсів, Violoncello може допомогти продовжити термін служби вашого акумулятора, особливо коли ви перебуваєте далеко від дому без джерела живлення.

Як працює Violoncello

Спершу ви маєте завантажити додаток з Play Store або App Store. При першому відкритті Violoncello з'являється домашня сторінка, яка пізніше буде показувати нещодавно відвідані сторінки, а також пропозиція перейти на Premium.

Інтерфейс Violoncello досить простий у використанні:

Рядок пошуку внизу дозволяє шукати термін або вводити URL-адресу, а за допомогою іконки зліва від рядка можна отримати доступ до головного меню.

З головного меню ви можете перезавантажувати сторінку, додавати/переглядати закладки, переходити між вкладками, шукати текст на сторінках, ділитися посиланнями і друкувати сторінки.

Натиснувши на кнопку "Налаштування", ви побачите список опцій, які дозволяють вам налаштувати інтерфейс браузера на свій смак.

Щоб іще більше зекономити ресурси вашого смартфона, ви можете встановити DuckDuckGo пошуковою системою за замовчуванням – вона менш вибаглива до перегляду HTML-сторінок, ніж Google, і не запускає мільйон трекерів у фоні.

Ви також можете увімкнути плаваючу верхню кнопку, і не забудьте залишити ввімкненою опцію "Показувати навігацію по сайту".

Violoncello не є ідеальною заміною графічним мобільним браузерам, таким як Chrome і Safari. Багаті на взаємодію сайти, які покладаються на JavaScript (наприклад, YouTube та Instagram), здебільшого непридатні для використання через цей браузер. Домашня сторінка Google також не працює, оскільки не працюють текстові поля.

Однак Violoncello чудово справляється з переглядом простіших сайтів, орієнтованих на читання, а не на взаємодію з контентом. Він ідеально підходить для читання новин і блогів або швидкого пошуку інформації, коли вам потрібні якісь дані, але не потрібна повна функціональність. Сильні сторони Violoncello переважають його обмеження.