Как объясняет разработчик, компания Tectra Systems, браузер Violoncello делает просмотр веб-страниц в условиях низкой пропускной способности более терпимым. Он позволяет оставаться на связи и загружать сайты даже при слабом соединении, пишет 24 Канал.

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Что такое Violoncello

Violoncello – это мобильный браузер, который отображает страницы в интернете в виде чистого текста, без изображений, видео и таблиц. Это исключительно текстовый браузер, который игнорирует шрифты, CSS и JavaScript и отображает только структуру и макет контента в HTML-файле.

Программа доступна только на мобильных платформах, которые работают на Android и iOS. Существуют бесплатная и платная версии, причем платная версия предлагает преимущественно функции кастомизации и позволяет поддерживать разработчика. Поэтому вам будет полностью достаточно даже обычной бесплатной.

Поскольку Violoncello не загружает медиа, в том числе и надоедливую рекламу, ваши страницы будут открываться гораздо быстрее и использовать меньше трафика.

Хотя он не такой мощный, как некоторые десктопные текстовые браузеры (например, не поддерживает текстовые поля), Violoncello обеспечивает базовую функциональность для пользователей, которым нужно оставаться онлайн с ограниченным соединением.

Причины использовать Violoncello

Есть несколько причин использовать Violoncello:

Плохое соединение с сетью , о котором мы уже упомянули.

, о котором мы уже упомянули. Просмотр без отвлечения внимания . Это также может быть полезно, когда вам нужно прочитать большой текстовый пост в блоге или статью, не отвлекаясь на изображения и видео.

. Это также может быть полезно, когда вам нужно прочитать большой текстовый пост в блоге или статью, не отвлекаясь на изображения и видео. Уменьшение использования мобильных данных . Violoncello может помочь, когда у вас ограниченный тарифный план и вам нужно сохранить каждый возможный мегабайт.

. Violoncello может помочь, когда у вас ограниченный тарифный план и вам нужно сохранить каждый возможный мегабайт. Он менее требователен. Поскольку браузер использует меньше данных и требует меньше ресурсов, Violoncello может помочь продлить срок службы вашего аккумулятора, особенно когда вы находитесь далеко от дома без источника питания.

Как работает Violoncello

Сначала вы должны загрузить приложение с Play Store или App Store. При первом открытии Violoncello появляется домашняя страница, которая позже будет показывать недавно посещенные страницы, а также предложение перейти на Premium.

Интерфейс Violoncello достаточно прост в использовании:

Строка поиска внизу позволяет искать термин или вводить URL-адрес, а с помощью иконки слева от строки можно получить доступ к главному меню.

Из главного меню вы можете перезагружать страницу, добавлять/просматривать закладки, переходить между вкладками, искать текст на страницах, делиться ссылками и печатать страницы.

Нажав на кнопку "Настройки", вы увидите список опций, которые позволяют вам настроить интерфейс браузера по своему вкусу.

Чтобы еще больше сэкономить ресурсы вашего смартфона, вы можете установить DuckDuckGo поисковой системой по умолчанию – она менее требовательна к просмотру HTML-страниц, чем Google, и не запускает миллион трекеров в фоне.

Вы также можете включить плавающую верхнюю кнопку, и не забудьте оставить включенной опцию "Показывать навигацию по сайту".

Violoncello не является идеальной заменой графическим мобильным браузерам, таким как Chrome и Safari. Богатые на взаимодействие сайты, которые полагаются на JavaScript (например, YouTube и Instagram), в основном непригодны для использования через этот браузер. Домашняя страница Google также не работает, поскольку не работают текстовые поля.

Однако Violoncello прекрасно справляется с просмотром простых сайтов, ориентированных на чтение, а не на взаимодействие с контентом. Он идеально подходит для чтения новостей и блогов или быстрого поиска информации, когда вам нужны какие-то данные, но не нужна полная функциональность. Сильные стороны Violoncello перевешивают его ограничения.