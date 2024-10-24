Журналисты издания The Information получили внутреннюю информацию, присланную сначала продавцам Amazon, в которой подробно описываются некоторые из ценовых ограничений для этой новой витрины.

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Как это будет

Магазин заявляет, что верхний предел цен в новом магазине установлен на уровне:

8 долларов за ювелирные изделия.

9 долларов за постельное белье.

13 долларов за гитары.

20 долларов за диваны.

Ожидается, что цена доставки из этого магазина будет вдвое меньше, чем с основной площадки Amazon. Все товары будут доставлять со склада в провинции Гуандун, Китай. Согласно источникам, заказы с этой витрины будут доставляться медленнее — от девяти до 11 дней, но с продавцов будут взимать меньшие комиссионные за выполнение заказа.

Издание заключает, что новая платформа будет заметно отличаться от обычного подхода компании, гораздо больше соответствуя ценовой политике Temu. Но пока неясно, когда магазин может запуститься и в каких странах будет работать.

Что не так с Temu

Китайский сервис, запущен в 2022 году, захватил мир почти мгновенно. Он похож на AliExpress, но с еще более дешевыми товарами, постоянными скидками, которые никогда не исчезают, бесплатной доставкой и бонусами для новых пользователей. Поэтому люди по всему миру очень быстро обратили на него внимание, обеспечивая дополнительную рекламу в соцсетях: они показывают распаковки целых коробок хлама, накупленного по якобы скидкам.

Многочисленные расследования, проведенные в отношении Temu, показали сомнительную бизнес-модель:

Во-первых, его назвали "кошмаром конфиденциальности" из-за сбора многочисленных данных со смартфона, которые ему, как магазину, не нужны. Более того, компания активно торгует ими.

Во-вторых, товары там часто некачественные, изготовлены из токсичных материалов (фталаты, формальдегид и свинец нашли даже в детских вещах).

В-третьих, есть свидетельства, что компания использует рабский труд для изготовления своих товаров.

В-четвертых – компания продает подделки и присылает продукты, которые не соответствуют описанию на сайте.

Пятое – она создала и поддерживает ужасные условия труда: люди работают по 12 часов 6 дней в неделю.

Это далеко не полный список обвинений. Поэтому если Amazon действительно запустит свою альтернативу, это станет по крайней мере частичным спасением для западных пользователей, ведь их данные теперь будут в относительной безопасности.