Иск из-за шпионажа

Тим Гриффин, который является генеральным прокурором Арканзаса, подал иск на Temu. Он считает, что приложение является "опасным вредоносным ПО", которое монетизирует персональные данные пользователей.

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Гриффин ссылался на исследования на сообщения в СМИ, в которых утверждается, что Temu после установки получает неограниченный доступ к операционной системе телефона. Он собирает данные о местоположении, контакты, текстовые сообщения, другие приложения и даже имеет доступ к камере.

Temu разработан так, чтобы этот доступ оставался незаметным даже для опытных пользователей,

– говорится в судебной жалобе.

Прокурор также утверждает, что приложение может Temu разработано так, чтобы этот доступ оставался незаметным даже для опытных пользователей. Гриффин опасается, что впоследствии данные граждан США продают третьим лицам.

Какие есть аргументы в пользу жалобы

PDD Holdings вынужден делиться данными с китайским правительством, поэтому Grizzly Research считает Temu прикрытием для шпионской деятельности. Сотни жалоб в Better Business Bureau на низкое качество товара на маркетплейсе только подтверждают, что цель приложения – сбор данных, а не торговля.

Если вину Temu докажут, компания будет вынуждена заплатить 10 тысяч долларов за каждое нарушение, также у нее конфискуют прибыль за рекламу.