Первые детали
Европейская комиссия (ЕК), главный орган защиты прав потребителей в регионе, заявил, что начинает официальное расследование в отношении интернет-магазина из-за того, что он продает нелегальную продукцию, а также позволяет возвращаться продавцам, которых ранее за это уже выгнали из маркетплейса, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Европейской Комиссии.
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Кроме обвинений в торговле нелегальными товарами, ЕК также расследует дизайн Temu, который может вызвать зависимость, заставляя пользователей листать все больше и больше, и другие подозрительные аспекты приложения. Предполагаемые нарушения подпадают под действие Закона о цифровых услугах (DSA), который позволяет ЕК накладывать штрафы в размере до шести процентов от годового дохода.
Представитель Temu заявил, что компания планирует полностью сотрудничать:
Temu серьезно относится к своим обязательствам по DSA, постоянно инвестируя в укрепление нашей системы соблюдения требований и защиту интересов потребителей на нашей платформе. Мы будем всесторонне сотрудничать с регуляторами для поддержки нашей общей цели — создание безопасного, надежного рынка для потребителей,
– написал представитель.
Китайская компания добавила, что сейчас рассматривает возможность присоединения к "Меморандуму о взаимопонимании по продаже контрафактных товаров в интернете" – объединения онлайн-ритейлеров (при содействии ЕК), которое сотрудничает с целью предотвращения продажи поддельных товаров в Европе.
Официальное рассмотрение ЕК следует за предварительным отчетом об оценке рисков, который Temu предоставила ЕС в конце сентября, ее ответами на официальные запросы Комиссии в июне и октябре, а также информацией, предоставленной третьими сторонами.
В США, стоит отметить, также уже появились разговоры о необходимости расследований и регулирования Temu. Руководство Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC) в сентябре приказало сотрудникам оценить беспокойство по "смертельно опасных товаров для детей и малышей", которые нашли на платформе. Эти товары содержали опасные вещества, вредные для здоровья.
Что конкретно исследуют
Среди вопросов, которые беспокоят ЕК:
- Разработаны ли системы Temu таким образом, чтобы предотвратить повторное появление ранее заблокированных продавцов и нелегальной продукции.
- Программы вознаграждений, представлены через игры и викторины, которые вызывают зависимость и наносят вред психическому здоровью клиентов.
- Параметры Temu, которые используются для рекомендации товаров. Комиссия хочет получить по крайней мере один "легкодоступный вариант, который не базируется на профилировании" клиентов.
- Соблюдает ли компания требования DSA о предоставлении исследователям общедоступных данных.
- Разработан ли дизайн приложения таким образом, чтобы намеренно вызвать зависимость от просмотра товаров.
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ЕК не устанавливает конечного срока для завершения расследования. После завершения расследования Комиссия решит, стоит ли запретить сервис, или принять добровольные обязательства по устранению проблем.