Первые детали

Европейская комиссия (ЕК), главный орган защиты прав потребителей в регионе, заявил, что начинает официальное расследование в отношении интернет-магазина из-за того, что он продает нелегальную продукцию, а также позволяет возвращаться продавцам, которых ранее за это уже выгнали из маркетплейса, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Европейской Комиссии.

Смотрите также Amazon запустит интернет-магазин дешевых товаров, чтобы потеснить скандальный сервис Temu

Кроме обвинений в торговле нелегальными товарами, ЕК также расследует дизайн Temu, который может вызвать зависимость, заставляя пользователей листать все больше и больше, и другие подозрительные аспекты приложения. Предполагаемые нарушения подпадают под действие Закона о цифровых услугах (DSA), который позволяет ЕК накладывать штрафы в размере до шести процентов от годового дохода.

Представитель Temu заявил, что компания планирует полностью сотрудничать:

Temu серьезно относится к своим обязательствам по DSA, постоянно инвестируя в укрепление нашей системы соблюдения требований и защиту интересов потребителей на нашей платформе. Мы будем всесторонне сотрудничать с регуляторами для поддержки нашей общей цели — создание безопасного, надежного рынка для потребителей,

– написал представитель.

Китайская компания добавила, что сейчас рассматривает возможность присоединения к "Меморандуму о взаимопонимании по продаже контрафактных товаров в интернете" – объединения онлайн-ритейлеров (при содействии ЕК), которое сотрудничает с целью предотвращения продажи поддельных товаров в Европе.

Официальное рассмотрение ЕК следует за предварительным отчетом об оценке рисков, который Temu предоставила ЕС в конце сентября, ее ответами на официальные запросы Комиссии в июне и октябре, а также информацией, предоставленной третьими сторонами.

В США, стоит отметить, также уже появились разговоры о необходимости расследований и регулирования Temu. Руководство Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC) в сентябре приказало сотрудникам оценить беспокойство по "смертельно опасных товаров для детей и малышей", которые нашли на платформе. Эти товары содержали опасные вещества, вредные для здоровья.

Что конкретно исследуют

Среди вопросов, которые беспокоят ЕК:

Разработаны ли системы Temu таким образом, чтобы предотвратить повторное появление ранее заблокированных продавцов и нелегальной продукции.

Программы вознаграждений, представлены через игры и викторины, которые вызывают зависимость и наносят вред психическому здоровью клиентов.

Параметры Temu, которые используются для рекомендации товаров. Комиссия хочет получить по крайней мере один "легкодоступный вариант, который не базируется на профилировании" клиентов.

Соблюдает ли компания требования DSA о предоставлении исследователям общедоступных данных.

Разработан ли дизайн приложения таким образом, чтобы намеренно вызвать зависимость от просмотра товаров.

Смотрите также Microsoft предупреждает о новой хакерской кампании, организованной Россией

ЕК не устанавливает конечного срока для завершения расследования. После завершения расследования Комиссия решит, стоит ли запретить сервис, или принять добровольные обязательства по устранению проблем.