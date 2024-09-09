Apple представляє iPhone 16 Pro та Pro Max: новий дизайн, довший час роботи, кнопка камери

Apple анонсувала iPhone 16 Pro та ‌iPhone 16 Pro‌ Max — свої останні флагманські смартфони. Вони дебютують вже зовсім скоро зі збільшеними дисплеями, новою кнопкою керування камерою та чипом A18 Pro.

Всі деталі про нові смартфони

Найперше, про що згадує компанія, – це більший 6,3-дюймовий дисплей для iPhone 16 Pro та більший 6,9-дюймовий дисплей для iPhone 16 Pro Max.

Також цього року найтонші рамки дисплея серед усіх продуктів Apple.

Як запевняє компанія, iPhone 16 Pro Max має "найкращий час автономної роботи серед усіх iPhone".

Вийде чотири кольори: Чорний титан, Білий титан, Пустельний титан (який фігурував у зливах як кавовий колір) і Природний титан.

Титанова рама тепер має нове оброблене покриття.

iPhone 16 Pro має більшу батарею.

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iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max працюють на абсолютно новому чіпі A18 Pro:

3-нанометрові транзистори другого покоління.

16-ядерний нейронний рушій – 35 трильйонів операцій в секунду, швидше і ефективніше, збільшення пропускної здатності пам'яті на 17%.

Функції Apple Intellingece працюють на 15% швидше, ніж в A17 Pro.

6-ядерний графічний процесор: на 20% вища продуктивність, удвічі швидша трасування променів, ніж у A17 Pro.

6-ядерний процесор: 2 продуктивних ядра, 4 ефективних ядра, на 15% швидше, ніж A17 Pro, на 20% менше енергоспоживання, ніж A17 Pro, "найшвидший процесор у будь-якому смартфоні", прискорювачі машинного навчання наступного покоління.

Швидша швидкість USB 3, запис відео у форматі ProRes.

Удвічі швидша обробка даних для кодування відео порівняно з A17 Pro.



iPhone 16 Pro та Pro Max / Фото Apple

Камери

Що стосується оновлень камери, Apple заявляє, що iPhone 16 Pro пропонує "ніколи раніше не бачені" функції:

48-мегапіксельна камера Fusion Camera : сенсор quad-pixel другого покоління, нульова затримка затвора для 48-мегапіксельних фотографій у форматах ProRaw і HEIF. 24-міліметрова фокусна відстань. Функція поєднання чотирьох пікселів в один для кращої якості зображення. 100% пікселів фокусування. Діафрагма f/1.78. 2x телефото на 48 міліметрів. Антивідблискове покриття об'єктива. Друге покоління OIS зі зміщенням сенсора.

: сенсор quad-pixel другого покоління, нульова затримка затвора для 48-мегапіксельних фотографій у форматах ProRaw і HEIF. 24-міліметрова фокусна відстань. Функція поєднання чотирьох пікселів в один для кращої якості зображення. 100% пікселів фокусування. Діафрагма f/1.78. 2x телефото на 48 міліметрів. Антивідблискове покриття об'єктива. Друге покоління OIS зі зміщенням сенсора. 48-мегапіксельна надширококутна камера . 13-міліметрова фокусна відстань. Сенсор quad-pixel. Діафрагма f/2.2. Автофокус.

. 13-міліметрова фокусна відстань. Сенсор quad-pixel. Діафрагма f/2.2. Автофокус. 5-кратна телефотокамера. Тетрапризмовий телеоб’єктив.

Цього року також оновлюються функції відеозйомки в iPhone 16 Pro, додаючи 4K зі швидкістю 120 кадрів в секунду, Full HDR. Це стало можливим завдяки швидшому сенсору 48-мегапіксельної камери Fusion.

Додаток камери також має інтелектуальну обробку звуку для зменшення шуму вітру. 4K120 можна використовувати в режимі сповільненої зйомки або відео, а після зйомки її можна налаштувати для відтворення зі швидкістю 120, 60, 30 або 24 кадрів на секунду.

Фотографічні стилі були переглянуті, щоб адаптувати кольори і тіні в реальному часі. Налаштування застосовуються до конкретних кольорів, а не просто додають один відтінок до сцени. З'явилися нові чорно-білі варіанти, природний стиль тощо. Стилі можна персоналізувати, налаштовуючи тон і колір, а також додавати після зйомки. Стилі можна застосовувати під час попереднього перегляду в реальному часі. Apple описує це як "як професійну кольорокорекцію в реальному часі".

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Кнопка керування камерою

Apple широко рекламує нову кнопку керування камерою з сапфірового скла з тактильним зворотним зв'язком. Вона додає деякі функції керування самою камерою та програмним забезпеченням. Тепер, натискаючи на кнопку, біля краю екрана з'являтиметься невеликий блок з кнопками та налаштуваннями для швидкого керування й налаштувань.

Натискання кнопки керування камерою перш за все запускає програму камери.

Повторне натискання робить знімок, а утримування кнопки — відеозапис.

Кнопка керування камерою також підтримує сенсорні жести, дозволяючи розрізняти клацання та легке натискання. Легке натискання відкриває новий чистий попередній перегляд, щоб допомогти користувачам зосередитися на кадруванні кадру, тоді як нове накладання забезпечує швидкий доступ до функцій камери, таких як зум і перемикання між об'єктивами.

Користувачі можуть двічі злегка натиснути, щоб побачити інші елементи керування та перейти до потрібного.

Пізніше цього року елемент керування камерою буде оновлено для блокування фокусування та експозиції половинним натисканням.

Керування камерою також отримає візуальний інтелект, нову функцію Apple Intelligence, ексклюзивну для лінійки iPhone 16. Візуальний інтелект викликається функцією Camera Control, що дозволяє користувачам наводити камеру iPhone на щось і отримувати контекстну інформацію, наприклад, інформацію про ресторан, а також виконувати такі дії, як заповнення календаря подій.

Завдяки вдосконаленим мікрофонам iPhone 16 Pro підтримує функцію просторового аудіозапису під час відеозапису для більш захоплюючого досвіду при використанні навушників AirPods або Apple Vision Pro. Нова функція Audio Mix використовує машинне навчання для ідентифікації та відокремлення фонового аудіо та мови. Наприклад, функція "Мікшування в кадрі" ізолює голос людини, яку знімають на камеру. "Кінематографічний мікс" обробляє звук, як у фільмі, з екранним звуком спереду і шумами навколишнього середовища в оточенні. Також з'являться оновлення для голосових нотаток, які дозволять вам накладати трек поверх існуючих записів.

Ціни

Ціна iPhone 16 Pro стартує від 999 доларів за 128 гігабайтів і 1199 доларів за iPhone 16 Pro Max на 256 гігабайтів.

Вони будуть доступні для попереднього замовлення у п'ятницю, а запуск відбудеться 20 вересня.