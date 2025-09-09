Компанія Ookla провела нове тестування 5G-модемів у смартфонах Apple. Результати показали, що продуктивність власного чипа Apple C1 в iPhone 16e не поступається модему Snapdragon X71 від Qualcomm, встановленому в iPhone 16. Швидкість залежить від оператора та країни.

Фахівці компанії Ookla повторно протестували якість стільникового зв'язку в смартфонах Apple, порівнявши моделі iPhone 16e з фірмовим модемом Apple C1 та iPhone 16 з чипом Snapdragon X71 від Qualcomm. З'ясувалося, що продуктивність обох пристроїв є співставною на більшості ринків, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Apple під прицілом позову: письменники заявили про порушення авторських прав

Наскільки швидким виявився перший 5G-модем від Apple?

Результати тестів відрізняються залежно від країни та мобільного оператора. Наприклад, у 5G-мережі T-Mobile в США медіанна швидкість завантаження для iPhone 16 склала 317 Мбіт/с, тоді як для iPhone 16e — 252 Мбіт/с. Однак в Іспанії ситуація протилежна: iPhone 16e показав вищу швидкість — 139 Мбіт/с проти 110 Мбіт/с у моделі 16.

За підсумками дослідження Ookla зробила висновок про порівнянну продуктивність двох пристроїв на переважній більшості ринків. Це вже друге таке тестування: перше відбулося в березні й показало схожі результати.



Тести Ookla продемонстрували високу продуктивність чипу Apple / Фото Ookla

Що відомо про чип C1?

Apple C1 є першою власною розробкою 5G-модема компанії. Його створення спрямоване на зменшення залежності від сторонніх постачальників ключових компонентів. Першим смартфоном, що отримав цей чип, став iPhone 16e.

Очікується, що новий ультратонкий iPhone 17 Air, презентація якого має відбутися вже скоро, також буде оснащений модемом C1.