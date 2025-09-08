Позов проти технологічного гіганта подали письменники Ґреді Гендрікс та Дженніфер Роберсон. Вони заявили, що Apple застосувала набір даних із піратських електронних бібліотек, де опинилися і їхні твори. За словами авторів, до цих ресурсів може мати доступ Applebot – інструмент компанії для збору текстів. Повідомляє 24 Канал із посиланням на Engadget.

Чого хочуть письменники?

Письменники наголошують, що Apple не запитала їхньої згоди та не запропонувала жодної компенсації, хоча йдеться про проєкт із великим комерційним потенціалом.

У скарзі зазначається, що компанія "скопіювала захищені авторським правом роботи" для тренування AI-моделей, результати яких тепер конкурують із самими книгами та знецінюють їх на ринку. Позивачі вважають, що їх позбавили контролю над власною інтелектуальною працею та використали незаконними методами.

Справу намагаються зробити колективною, адже в "тіньових бібліотеках" може бути величезна кількість книг інших авторів. Це лише одна з низки подібних суперечок навколо навчання генеративного ШІ.

OpenAI вже зіштовхнулася з позовами від The New York Times та найстарішого неприбуткового ньюзруму США.

А компанія Anthropic, яка створила чат-бот Claude, погодилася виплатити 1,5 мільярда доларів для врегулювання претензій. За цим рішенням 500 тисяч авторів отримають по 3 тисячі доларів за кожен використаний твір.

Які в Apple проблеми з АІ?

Раніше 24 Канал повідомляв про роботу Apple над новим інструментом на основі штучного інтелекту під кодовою назвою World Knowledge Answers, який буде інтегрований в Siri.

Apple, на відміну від конкурентів, не поспішає впроваджувати трендовий ШІ у свої технології. Як наслідок, з початку року акції компанії впали на 15%, що є одним з найгірших показників серед "Чудової сімки" – списку найдорожчих компаній світу.

За словами аналітика Кріша Санкара, невизначена стратегія в сфері ШІ залишається найбільшою проблемою для Apple, але у компанії є ще приблизно півтора року, щоб представити конкурентне рішення.

Щоб скоротити відстань, Apple провела внутрішні обговорення, де розглядалася можливість придбання французького ШІ-стартапу Mistral або американської компанії Perplexity.

Цікавий факт! Нещодавно оцінка Perplexity досягла 14 мільярдів доларів, і її придбання стало б найдорожчою покупкою в історії Apple, перевершивши угоду з Beats за 3 мільярди доларів у 2014 році.

Велика увага Apple до приватності є перешкодою, оскільки на відміну від конкурентів, вона не зберігала великі масиви даних користувачів для тренування ШІ-моделей. Тому придбання стартапу з уже наявною базою даних може стати найпростішим рішенням.