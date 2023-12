Деталі позову

Суть справи зводиться до звинувачення в тому, що мільйони статей The New York Times були використані без дозволу для навчання чат-ботів, які зараз складають пряму конкуренцію традиційним новинним виданням, претендуючи на роль надійних джерел інформації.

Хоча в позові не вказується точна сума збитків, у ньому стверджується, що OpenAI і Microsoft повинні понести відповідальність за "мільярди доларів нормативних і фактичних збитків", пов'язаних з "незаконним копіюванням і використанням унікально цінних творів".

Крім того, позивач вимагає знищення моделей чат-ботів і навчальних даних, що містять матеріали, захищені авторським правом. Наразі OpenAI та Microsoft публічно не коментували звинувачення.

Не дійшли згоди

Судовий позов був поданий після невдалих спроб вирішити суперечку в досудовому порядку.

У квітні газета The New York Times вступила в дискусію з Microsoft і OpenAI, висловивши занепокоєння з приводу несанкціонованого використання її інтелектуальної власності.

Суть аргументів The New York Times зводиться до впливу на її веб-трафік і подальші доходи від реклами та передплати. Газета стверджує, що користувачі можуть обирати відповіді, згенеровані штучним інтелектом на основі її статей, що зменшує потребу відвідувати її веб-сайт безпосередньо.

The New York Times запропонувала комерційні та технологічні рішення, включаючи обмеження на генеративний ШІ. Однак переговори виявилися безрезультатними.

У позові наводяться приклади, коли чат-боти надавали майже ідентичні уривки зі статей New York Times, які, як правило, доступні лише за підпискою. Видання стверджує, що OpenAI і Microsoft навмисно зосередилися на його матеріалах через їхню достовірність і точність під час навчання штучного інтелекту.

В одному конкретному випадку чат-бот Browse With Bing на основі ChatGPT нібито відтворив контент із Wirecutter, сайту оглядів товарів, що належить The New York Times. У відповіді чат-бота не було посилань на оригінальну статтю та реферальних посилань на товари, що вплинуло на потенційні комісійні від сторонніх продажів.

Цікавий факт! Попри судовий позов, The New York Times не виступає проти технологічного прогресу. Нещодавно газета призначила редакційного директора з питань AI-ініціатив, якому доручила розробити протоколи для інтеграції АІ в редакцію новин і вивчити способи використання АІ в журналістській діяльності.

Позов також стосується репутаційної шкоди, спричиненої "галюцинаціями" штучного інтелекту, коли чат-боти надавали неправдиву інформацію, посилаючись на неточності в посиланнях Microsoft Bing Chat на статтю New York Times про корисні для серця харчові продукти.