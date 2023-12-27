За допомогою іноваційного сервісу @BritCareBot на базі штучного інтелекту власники домашніх тварин зможуть отримати будь-яку інформацію, що стосується фізичного чи психічного здоров’я домашніх улюбленців, інформує 24 Канал.

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На що здатен бот

Одним з основних завдань чат-бот є допомога власникам домашніх тварин у виборі оптимального щоденного раціону для їхніх улюблених супутників. Сервіс враховує різні фактори:

вік,

вагу,

уподобання,

потенційну алергію кота чи собаки.

Завдяки цьому він гарантує, що вибрана їжа не тільки відповідає харчовим вимогам вихованця, але й покращує його загальне самопочуття, зокрема зміцнює його здоров’я та нервову систему.

Крім цього, @BritCareBot надає змістовні консультації щодо загального стану тваринки, поведінкових особливостей, щеплень та дресирування котів і собак тощо. Бот також може проінформувати щодо нюансів адаптації котів і собак з притулків.

Важливо! Розробники не радять займатися самолікуванням домашньої тварини, а в критичних випадках та при неоднозначних порадах звертатися до фахівців.

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База для @BritCareBot формується на основі інформації, наданої професійними ветеринарами, та головне, що він постійно оновлює "знання". Чат-бот базується на генеративній моделі даних від Chat GPT-4 компанії Open AI. Це нова вдосконалена версія ШІ від розробника.