Штучний письменник

Шень створив невеликий роман, використавши всього 66 запитів. Однак він самостійно допрацював чернетки, які дала йому ШІ-платформа. У підсумку в нього вийшла "Країна спогадів", історія про подорож метавсесвітом, яку журі фестивалю порівняло з творами Кафки.

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За сюжетом розробниця штучного інтелекту Лі Сяо втрачає пам'ять про свою сім'ю під час невдалого експерименту. Жінка дізнається легенду про Країну спогадів і вирішує податися туди, щоб повернути втрачене. Цей край наповнюють галюцинації роботів та ілюзії, створені ШІ.

Роман був представлений на конкурсі молодіжної прози, яку проводив Союз наукових фантастів провінції Цзянсу. У підсумку він отримав 2 місце: за нього віддали голоси 3 з 6 членів журі. Тільки один із суддів знав, що твір створив ШІ. Другий здогадався про це самостійно, коли уважно вивчив текст. Він сказав, що робота не відповідає критеріям відбору і позбавлена емоцій.

Шень повідомив, що навмисне попросив ШІ написати книжку в стилі Франца Кафки. Через десяток запитів чат-бот задовольнив усі вимоги професора. Тепер журналіст планує детально описати весь процес роботи над історією та розмістити її в інтернеті, щоб більше людей дізналося, як наукові фантасти можуть використовувати нейромережі.

Головна редакторка видавництва "Народна література" Фу Ручу каже, що їй і колегам було важко здогадатися, що твір написала не людина. Мова книжки була лаконічною і беземоційною, проте так пишуть багато наукових фантастів Китаю: вони приділяють більше уваги ідеї та сюжету, ніж стилю й образності. Фу боїться, що зі зростанням популярності ШІ автори втратять почуття мови, яке й так зустрічається рідко.