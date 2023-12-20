Розробники заявили, що дають можливість створювати персоналізовані пісні, "незалежно від музичного бекграунду" користувача, тобто його вмінь і навичок у цій сфері. Suno вже давно працює з різними алгоритмами штучного інтелекту, здатними створювати цілі пісні, а партнерство з Microsoft стане для компанії "золотою жилою".

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Як це працює

Коли ви отримуєте доступ до цього інструменту, все, що вам потрібно зробити, це ввести підказку й дозволити алгоритму зробити все інше. Процес нічим не відрізняється від запиту на створення картинки чи тексту. Кінцевим результатом має стати "весела, розумна та персоналізована" пісня з текстом і голосами. Ви також можете створити інструментальну мелодію, якщо забажаєте.

Використання штучного інтелекту в музичному просторі зростає, але більшість цих інструментів призначені для допомоги музикантам. Цей же – насамперед для тих, хто не є музикантом і хоче написати мелодію для особистого використання. Наприклад, для привітання з днем народження чи чогось подібного.

Імовірно, такі мелодії можна буде використати й для додавання у відео на YouTube чи TikTok. Зазвичай Suno забороняє своїм безкоштовним користувачам монетизувати створені ШІ-пісні на YouTube або Spotify, але надає платним користувачам комерційні права на згенеровані ними пісні. Але у випадку співпраці з Microsoft усе може бути інакше. Варто лише згадати підхід компанії до самого чат-бота. Повністю безплатний Copilot побудований на основі мовної моделі GPT4, яку OpenAI розповсюджує за окрему плату в 20 доларів. Жодна з компаній поки що не давала інструкцій з цього приводу. В будь-якому випадку, музику точно можна буде поширювати на соціальних платформах або використовувати в інших некомерційних цілях.

Схоже, що надбудова Suno матиме доступ до будь-яких персональних даних, накопичених Copilot під час використання, тож ці пісні теоретично можуть бути досить специфічними.

Функція починає розгортатися сьогодні, але це багаторівневий реліз. Іншими словами, може пройти кілька тижнів, перш ніж вона з'явиться у нашому регіоні.