Цього разу підхід обох компаній знову повторюється. OpenAI нещодавно випустила GPT-4 Turbo, який називає потужнішим і при цьому дешевшим, ніж попередня версія. Microsoft своєю чергою теж оголосила про майбутнє оновлення до свіжої версії мовної моделі, але зробить це так само безплатно. Принаймні, для деяких варіацій Copilot.

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Деталі

Як повідомляє Microsoft, її система штучного інтелекту отримає не лише GPT-4 Turbo, а й генератор зображень DALL-E 3, щоб ви могли створювати картинки прямо в чаті, описуючи їх природною мовою.

GPT-4 Turbo дозволить користувачам Copilot вирішувати складні завдання, які попереднім версіям програмного забезпечення були не під силу . Останнє покоління дозволяло вводити лише 50 сторінок тексту, тоді як GPT-4 Turbo приймає до 300 сторінок. У результаті користувачі отримають більш змістовні відповіді на запити. Наразі інтеграція тестується окремими користувачами, а ширша доступність буде розгорнута протягом наступних кількох тижнів .

. Останнє покоління дозволяло вводити лише 50 сторінок тексту, тоді як GPT-4 Turbo приймає до 300 сторінок. У результаті користувачі отримають більш змістовні відповіді на запити. Наразі інтеграція тестується окремими користувачами, а ширша доступність . Що стосується DALL-E 3, то цей чат-бот генерує зображення вищої якості, ніж будь-коли раніше, і, що більш важливо, з більшою увагою до точності. Іншими словами, зображення повинно відповідати підказці більше й частіше, ніж до цього.

Варто зазначити, що Copilot має кілька варіацій. Однією з них є безплатний чат-бот, з яким можна вести діалог. Іншу пропонують у якості ШІ-помічника за окрему плату – він зможе допомагати в роботі, інтегруватися з іншим програмним забезпеченням Microsoft, планувати, аналізувати, підказувати та багато іншого. Його також вбудували прямо у Windows та програми пакета Office.

У найближчому Copilot також з'явиться більше функцій. Інструмент Inline Compose тепер містить меню переписування, яке дозволяє вам вибрати блок тексту, після чого бот перепише його за вас. Цей інструмент стане доступним для всіх користувачів Edge найближчим часом.

Функція Code Interpreter буде корисною для IT-спеціалістів, які працюють з кодом. Вона дозволить користувачам виконувати складні завдання, такі як "аналіз даних, візуалізація, математика" і, звичайно ж, звичайне кодування. Наразі Code Interpreter знаходиться в стадії бета-версії, а широкий реліз запланований на найближче майбутнє.

Нарешті, навіть пошук Bing отримає оновлення, яке дозволить розширити пошукові запити на складні теми та оптимізувати результати. Microsoft написала статтю в блозі, в якій детально описала, як працює це оновлення. Якщо коротко, то воно шукає кілька варіантів запиту одночасно і автоматично відкидає непотрібну інформацію.