Результати дослідження

Мова йде про картину 1518 року The Virgin of the Rose ("Мадонна з трояндою" або "Святе сімейство зі святим Йосипом"). Полотно знаходиться в Музеї Прадо в Мадриді. Експерти кажуть, що хоча більша її частина дійсно належить пензлю Рафаеля Санті, обличчя Йосипа, найімовірніше, написане іншою рукою. Деякі вчені давно припускали, що учень знаменитого майстра Джуліо Романо зробив у неї свій внесок.

Картина "Мадонна з трояндою" або "Святе сімейство зі святим Йосипом" / Фото Muzeum del Prado

Професор Хасан Угайл, директор Центру візуальних обчислень та інтелектуальних систем в Університеті Бредфорда (Велика Британія), розробив нейромережу, яка розпізнає справжні твори Рафаеля з точністю 98%.

Деякі експерти вважають, що якість Мадонни, Немовляти і Святого Іоанна набагато перевершує якість виконання Святого Йосипа. Тепер це підтвердив ШІ.

Використовуючи глибокий аналіз особливостей, ми використовували зображення справжніх картин Рафаеля, щоб навчити комп'ютер дуже детально розпізнавати його стиль, починаючи з мазків пензля, колірної палітри, тіней і кожного аспекту роботи. Комп'ютер бачить набагато глибше, ніж людське око, на мікроскопічному рівні,

– сказав професор Угайл.

Дослідницька група раніше за допомогою ШІ показала, що таємнича картина "Тондо де Бресі", яка має схожість із "Сікстинською Мадонною", справді написана Рафаелем. Результати таких досліджень поки що не визнаються достатніми для ухвалення рішення про автентифікацію, але це крок до поліпшення загальних мистецтвознавчих протоколів.

"Цей аналіз творів мистецтва художника Рафаеля являє собою об'єктивний і такий, що піддається кількісній оцінці, підхід з використанням машинного навчання до класифікації зображень. Роботи інших художників можна досліджувати з використанням тієї ж техніки, і це мета майбутніх досліджень", – сказав доктор Крістофер Брук, почесний науковий співробітник Ноттінгемського університету.