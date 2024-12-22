Якщо ви будете доглядати за смартфоном відповідально та дбайливо – він прослужить вам довше. Це правило стосується будь-якого періоду року, а особливо зими, наголошує 24 Канал. Належна робота смартфона залежить зокрема і від температури довкілля, тож слід подбати про те, щоб взимку ваш ґаджет не змерзав.

Не пропустіть Ваш смартфон зможе працювати довше під час відключень світла: ось як підготуватися

Де краще носити телефон взимку

Чимало користувачів полюбляють ховати смартфон в сумку або наплічник, особливо, якщо виникає потреба підзарядити пристрій. Це зручно, однак саме в таких місцях взимку температура найнижча і це може вплинути на роботу смартфона.

Саме тому найкращим місцем для телефона взимку є внутрішня кишеня куртки чи піджака. Так апарат перебуватиме ближче до вашого тіла, яке постійно виділяє тепло і не піддаватиметься впливу низьких температур. Так, це може бути не завжди зручно, адже краще коли смартфон під рукою, однак так ви вбережете його від замерзання.

А ще це у будь-якому випадку хороше місце для зберігання смартфона, адже з внутрішньої кишені поцупити його значно складніше.



Зберігайте телефон ближче до власного тіла / Фото Unsplash

Що може статися, якщо телефон замерзне

Будь-які пристрої не люблять вологу. Це стосується навіть захищених девайсів, а обмерзання взимку може негативно вплинути на роботу смартфона зокрема через потрапляння вологи всередину. Часто саме взимку, як на телефоні, так і всередині може утворюватися конденсат, який згубно впливає на електроніку

Це стається через різку зміну температури з холодної на теплу, коли ви повертаєтеся з вулиці додому. Саме тому краще носити телефон ближче до тіла – тоді перехід між середовищами з різною температурою не вплине на ваш пристрій негативно.

В іншому випадку волога від конденсату всередині може пошкодити елементи смартфона і навіть стати причиною короткого замикання.

Тож повертаючись з вулиці краще залишити на деякий час смартфон в сумці чи кишені куртки, а не діставати його одразу. Так температурний перехід буде плавнішим, що мінімізує можливі негативні ефекти.



Краще не варто діставати смартфон на морозі без зайвих потреб / Фото Unsplash

Важливо! Не варто дихати на смартфон, якщо він відключився на морозі – так з'являється висока ймовірність того, що конденсат утвориться всередині та окислить контакти. Звичайно ж, у жодному разі не варто намагатися гріти смартфон феном – занадто різке нагрівання теж шкідливе для пристрою.

Негативний вплив морозу на дисплей

На морозі зменшується швидкість оновлення екрана. Здається, що дорогий флагман починає "тормозити", але причина лише у тому, що замерз дисплей.

У разі тривалих переохолоджень матриця дисплея може отримати пошкодження, які вже ніяк не виправити – можливо, доведеться звертатися у сервісний центр. Ані IPS, ані OLED-екрани не люблять низьких температур. Помітили, що дисплей почав працювати повільніше – терміново забирайте телефон у кишеню, але не намагайтеся відігріти смартфон дмухаючи на нього.

Цікаво Секрети андроїд: приховані можливості вашого смартфона, про які варто знати

Акумулятор телефона теж страждає від морозу

Низька температура ворог №1 для акумуляторів ґаджетів. Річ не лише у тім, що батареї швидше "сідають" на морозі – вони ще й швидше втрачають свою ємність, якщо їх заряджати холодними. Тож якщо ваш смартфон вимкнувся на морозі через низький заряд акумулятора, краще не діставати павербанк і не ставити телефон на зарядку.

Це ще один привід зайти в найближче кафе, замовити теплу каву, почекати поки смартфон "звикне" до тепла і лише тоді підзарядити його.

Важлива порада! Не варто залишати телефон в автомобілі, адже салон неймовірно швидко охолоджується, а разом із ним і ваш смартфон.



Не залишайте смартфон в Авто / Фото Unsplash

Чому скляні телефони мають більше ризиків "замерзнути"

Тренд на скляні смартфони у 2021 році захопив ринок. Так, ці пристрої красиві, їх дизайн захоплює, однак вони крихкі, швидко покриваються подряпинами й потертостями та мають певні складнощі з використанням при низьких температурах.

Якщо у вас телефон зі скла, то за низьких температур батарея скляного смартфона розряджатимуться швидше, ніж пластикового. Тож краще носити такий смартфон у чохлі та ще й у внутрішній кишені куртки.

Телефон упав в сніг! Що робити!?

В такому випадку слід дотримуватися аналогічних порад, як при потраплянні смартфона у воду. Тобто найкраще залишити смартфон вимкненим сохнути, адже навіть потрапляння снігу в динамік пристрою може призвести до недешевого ремонту та інших проблем.

Чудовою ідеєю буде покласти смартфон у спеціальний силікагель. Пам'ятаєте пакетики із кульками всередині коробок із взуттям – це і є силікагель. Він швидко вбирає вологу, тож смартфон відповідно швидше позбудеться крапель води, які могли залишитися всередині пристрою.

Читайте на сайті Викинути чи залишити: що робити, якщо смартфон швидко розряджається

Варто пам'ятати, що мороз та смартфон (як і будь-яка інша техніка) речі не сумісні. Використання телефона за умов низьких температур потребує особливих правил, дотримання яких продовжить життя вашого пристрою.