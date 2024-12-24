Що відбувається

Зусилля OpenAI з розробки наступної великої моделі, GPT-5, вже відстають від графіка. Компанія витратила на це величезні гроші, але це не принесло результату, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Це перегукується з більш раннім повідомленням в The Information, у якому йшлося про те, що OpenAI шукає нові стратегії, оскільки GPT-5 виявився не таким великим стрибком уперед, як попередні моделі. Але стаття WSJ містить додаткові подробиці про розробку GPT-5 під кодовою назвою Orion, яка триває вже цілих 18 місяців.

Як повідомляється, OpenAI провела щонайменше два великих тренувальних запуски, які мали на меті вдосконалити модель, навчаючи її на величезних обсягах даних. Початковий тренувальний запуск пройшов повільніше, ніж очікувалося, натякаючи на те, що більший запуск буде і трудомістким, і дорогим. І хоча GPT-5, як повідомляється, може працювати краще, ніж його попередники, він ще не достатньо просунувся, щоб виправдати витрати на підтримку моделі в робочому стані.

WSJ також повідомляє, що замість того, щоб просто покладатися на загальнодоступні дані та ліцензійні угоди, OpenAI також найняла людей для створення нових даних шляхом написання коду або розв'язання математичних задач. Компанія також використовує синтетичні дані, які створює своєю іншою моделлю штучного інтелекту під назвою o1.

Раніше OpenAI заявляла, що не випускатиме модель під кодовою назвою Orion цього року, хоча деякі чутки запевняли нас, що це відбудеться. Судячи з того, що нещодавня хвиля презентацій уже завершилась, і ми нічого не почули про GPT-5, це було правдою, а не спробою замести сліди.