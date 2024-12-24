Что происходит

Усилия OpenAI по разработке следующей большой модели, GPT-5, уже отстают от графика. Компания потратила на это огромные деньги, но это не принесло результата, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Это перекликается с более ранним сообщением в The Information, в котором говорилось о том, что OpenAI ищет новые стратегии, поскольку GPT-5 оказался не таким большим скачком вперед, как предыдущие модели. Но статья WSJ содержит дополнительные подробности о разработке GPT-5 под кодовым названием Orion, которая длится уже целых 18 месяцев.

Как сообщается, OpenAI провела по меньшей мере два больших тренировочных запуска, которые имели целью усовершенствовать модель, обучая ее на огромных объемах данных. Начальный тренировочный запуск прошел медленнее, чем ожидалось, намекая на то, что больший запуск будет и трудоемким, и дорогим. И хотя GPT-5, как сообщается, может работать лучше, чем его предшественники, он еще не достаточно продвинулся, чтобы оправдать затраты на поддержание модели в рабочем состоянии.

WSJ также сообщает, что вместо того, чтобы просто полагаться на общедоступные данные и лицензионные соглашения, OpenAI также наняла людей для создания новых данных путем написания кода или решения математических задач. Компания также использует синтетические данные, которые создает своей другой моделью искусственного интеллекта под названием o1.

Ранее OpenAI заявляла, что не будет выпускать модель под кодовым названием Orion в этом году, хотя некоторые слухи уверяли нас, что это произойдет. Судя по тому, что недавняя волна презентаций уже завершилась, и мы ничего не услышали о GPT-5, это было правдой, а не попыткой замести следы.