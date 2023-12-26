У дослідженні також наголошується, що річний заробіток ШІ-фахівців в OpenAI може досягати 800 000 доларів, включаючи бонуси та опціони на акції.
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За словами Роджера Лі, співзасновника компанії Comprehensive.io, яка займається бенчмаркінгом заробітних плат, діапазон заробітних плат більшості фахівців OpenAI зазвичай становить від 200 000 до 370 000 доларів, а для деяких більш спеціалізованих ролей – від 300 000 до 450 000 доларів.
Компенсаційні пакети OpenAI, як зазначає Tom's Hardware, є одними з найвищих в індустрії штучного інтелекту. Зокрема, новоприйняті інженери та дослідники в OpenAI отримують вдвічі більшу зарплату, ніж конкуренти, такі як NVIDIA.
У звіті також зазначається, що індустрія ШІ бореться з дефіцитом навичок, який, як очікується, збережеться в найближчі роки. Оскільки 2024 рік неофіційно визначений як "рік комп'ютера зі штучним інтелектом", очікується, що попит на кваліфікованих фахівців зростатиме.
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Нещодавно працівники OpenAI проявили себе не лише, як фахівці у галузі, але як і віддані колеги. Рада директорів поновила на посаді генерального директора Сема Альтмана, якого раніше було звільнено. Невдоволення співробітників через загрозу звільнення Альтмана продемонстрували значний вплив, який мають працівники OpenAI.