У дослідженні також наголошується, що річний заробіток ШІ-фахівців в OpenAI може досягати 800 000 доларів, включаючи бонуси та опціони на акції.

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За словами Роджера Лі, співзасновника компанії Comprehensive.io, яка займається бенчмаркінгом заробітних плат, діапазон заробітних плат більшості фахівців OpenAI зазвичай становить від 200 000 до 370 000 доларів, а для деяких більш спеціалізованих ролей – від 300 000 до 450 000 доларів.

Компенсаційні пакети OpenAI, як зазначає Tom's Hardware, є одними з найвищих в індустрії штучного інтелекту. Зокрема, новоприйняті інженери та дослідники в OpenAI отримують вдвічі більшу зарплату, ніж конкуренти, такі як NVIDIA.

У звіті також зазначається, що індустрія ШІ бореться з дефіцитом навичок, який, як очікується, збережеться в найближчі роки. Оскільки 2024 рік неофіційно визначений як "рік комп'ютера зі штучним інтелектом", очікується, що попит на кваліфікованих фахівців зростатиме.

Bloomberg зазначає, що розрив між теоретичним розумінням моделей ШІ та практичними навичками застосування особливо відчутний при прийомі на роботу в університетах.

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Нещодавно працівники OpenAI проявили себе не лише, як фахівці у галузі, але як і віддані колеги. Рада директорів поновила на посаді генерального директора Сема Альтмана, якого раніше було звільнено. Невдоволення співробітників через загрозу звільнення Альтмана продемонстрували значний вплив, який мають працівники OpenAI.