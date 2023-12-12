Проблема набула розголосу в соціальних мережах, починаючи з листопада 2023 року, інформує 24 Канал. Тоді користувачі поділилися досвідом, що ChatGPT надає неповні відповіді, а іноді реагує у спосіб, який можна охарактеризувати як зухвалий і пасивно-агресивний.

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Замість того, щоб генерувати повні відповіді, модель часто пропонує часткові відповіді та інструкції користувачам, як виконати решту завдання.

Невихований ChatGPT

У повідомленнях користувачів на таких платформах, як Reddit, висвітлюються випадки, коли мовна модель відмовлялася надавати повну інформацію, натомість вказуючи дати народження і заохочуючи користувачів обчислювати вік або надаючи короткі описи завдань замість повних відповідей.

OpenAI визнала проблему та розпочала розслідування. Попри припущення користувачів про те, що зміни в поведінці моделі є навмисними, компанія стверджує, що не вносила жодних модифікацій в основний код з 11 листопада 2023 року.

Хоча деякі користувачі припускають, що OpenAI може оптимізувати GPT-4, щоб зменшити витрати на обслуговування, компанія спростовує будь-яке навмисне втручання.

У заяві на платформі соціальної мережі представники OpenAI заявили:

Ми отримали ваші повідомлення про те, що ChatGPT став лінивим. Ми не оновлювали модель з 11 листопада і запевняємо вас, що ці погіршення не були навмисними. Поведінка моделі може бути непередбачуваною. Наразі ми шукаємо спосіб це виправити.

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OpenAI не розголошує конкретні причини зміни поведінки ChatGPT, і розслідування триває. Поки користувачі чекають на його результати, вони продовжують висловлювати занепокоєння щодо надійності флагманської моделі GPT-4 і її здатності надавати послідовні і корисні відповіді підписникам, які покладаються на її можливості.