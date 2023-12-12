Що відомо

В одному з наших попередніх матеріалів ми писали про те, як завершилася історія зі звільненням Сема Альтмана з посади генерального директора OpenAI. Зокрема й про офіційну заяву компанії, в якій Альтман згадав Суцкевера: "Я люблю і поважаю Іллю, вважаю його дороговказом у цій галузі і перлиною людської особистості. Я не маю до нього жодної неприязні. Хоча Ілля більше не буде працювати в Раді директорів, ми сподіваємося продовжити наші робочі відносини і обговорюємо, як він може продовжити свою роботу в OpenAI".

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Таким чином Суцкевер втратив своє місце в правлінні, але чи відібрали в нього керівництво відділом наукових розробок, не кажуть. Імовірно, Альтман хотів би залишити його в компанії, оскільки потребує його знань для продовження роботи над штучним інтелектом, але при цьому навряд чи він хоче давати йому забагато влади після всього, що сталося.

У відповідь на твіт блогу Whole Mars Catalog про дивну невизначеність Суцкевера в компанії Ілон Маск, схоже, припустив, що може побачити його серед працівників його власної компанії з розробки штучного інтелекту xAI.

"Ілля повинен прийти працювати в Tesla", – написав Whole Mars Catalog. Маск відповів: "Або в xAI".

Раніше Ілон Маск виступав на захист Суцкевера, який має російське походження.

Ілля має добрі моральні орієнтири і не прагне влади. Він не вдався б до таких радикальних дій, якби не відчував, що це абсолютно необхідно,

– написав генеральний директор Tesla, SpaceX та соцмережі X на своїй сторінці після того, як Суцкевер вирішив улаштувати бунт проти Альтмана.

Саме Маск переконав Суцкевера піти з Google у 2015 році, запропонувавши йому зарплату в 1,9 мільйона доларів і стартовий бонус, щоб допомогти йому й Альтману стати співзасновниками OpenAI. Таке переманювання, очевидно, розлютило його колишнього друга Ларрі Пейджа, який на той час був генеральним директором Google. Про це написав біограф Волтер Айзексон у своїй книзі про мільярдера, яка вийшла на початку 2023 року.

Як Маск, так і Суцкевер звинувачували Альтмана в тому, що він приділяє недостатньо уваги питанням безпеки, ставлячи монетизацію технології значно вище. Тож генеральному директору OpenAI слід добре подумати, як утримати вченого в компанії, оскільки історія може повторитися, й обоє цілком можуть відновити свою співпрацю вже в xAI, якщо домовляться про умови. Тим більше, що Ілон Маск аж занадто полюбляє росіян.