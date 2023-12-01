Фінал історії

Ось головні моменти, які варто знати:

Сем Альтман остаточно повернувся в крісло керівника.

в крісло керівника. Microsoft, як основний інвестор, приєдналася до Ради директорів , однак лише в якості "спостерігача без права голосу". Microsoft не коментує, хто саме займе це місце. І хоча компанія не отримає більшого впливу, технологічний гігант матиме швидкий доступ до внутрішньої роботи компанії.

, однак лише в якості "спостерігача без права голосу". Microsoft не коментує, хто саме займе це місце. І хоча компанія не отримає більшого впливу, технологічний гігант матиме швидкий доступ до внутрішньої роботи компанії. Стару Раду майже повністю розформовано. Своє місце зберіг лише генеральний директор Quora Адам Д'Анджело. Можна лише припустити, що він єдиний, хто не погодився зі звільненням Альтмана, тому йому дозволили лишитися. Однак причина може також бути в тому, що Quora є одним з великих клієнтів OpenAI, який купує доступ до ChatGPT, і Альтман не хоче таким чином його втрачати. В заяві йдеться про те, що компанії "корисно мати представників клієнтів у Раді".

Головний науковий співробітник компанії Ілля Суцкевер також залишається в OpenAI , але втрачає місце в Раді директорів. Саме йому належать більшість технологічних розробок у ChatGPT, але за іронією, саме він, як повідомили ЗМІ, був головним у цьому бунті, спонукавши інших членів правління звільнити Альтмана. Схоже, обоє змогли якось домовитися, однак неясно, якою ціною. Імовірно, Альтман пішов на більші поступки, ніж Суцкевер, адже без першого компанія відносно спокійно прожила б, а без розробок та вмінь другого їй довелося б дуже несолодко.

, але втрачає місце в Раді директорів. Саме йому належать більшість технологічних розробок у ChatGPT, але за іронією, саме він, як повідомили ЗМІ, був головним у цьому бунті, спонукавши інших членів правління звільнити Альтмана. Схоже, обоє змогли якось домовитися, однак неясно, якою ціною. Імовірно, Альтман пішов на більші поступки, ніж Суцкевер, адже без першого компанія відносно спокійно прожила б, а без розробок та вмінь другого їй довелося б дуже несолодко. В опублікованій заяві не сказано жодного слова про співзасновника компанії та одного з її керівників Грега Брокмана. Нагадаємо, Брокман був головою Ради директорів, але його виключили з неї разом зі звільненням Сема Альтмана. Після цього він вирішив піти з компанії. У той момент, коли ми всі думали, що дні обох в OpenAI завершені, Microsoft запропонувала їм місця в своєму новому підрозділі з розвитку штучного інтелекту. Брокмана не оголошують серед членів нової Ради, хоча він не брав участі в звільненні Альтмана. Чи повернеться він до компанії, невідомо.

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Як пишуть ЗМІ, оформлення усіх документів уже завершено. Альтман офіційно повернувся до виконання своїх обов'язків генерального директора і вже оголосив про призначення нової наглядової ради.

Я повертаюся в OpenAI як генеральний директор. Міра [Мураті] повернеться до своєї ролі технічного директора. Новий початковий склад Ради директорів складатиметься з Брета Тейлора (голова), Ларрі Саммерса та Адама Д'Анджело,

– йдеться в заяві Сема Альтмана.

Нова трійця в правлінні займеться формуванням нової Ради директорів "з різними поглядами". Скільки їх буде загалом, невідомо. Вони також повинні будуть розробити "вдосконалення структури управління".

Що стосується Іллі Суцкевера, то його нова роль у компанії поки що не визначена. Ось, що Альтман сказав: "Я люблю і поважаю Іллю, вважаю його дороговказом у цій галузі і перлиною людської особистості. Я не маю до нього жодної неприязні. Хоча Ілля більше не буде працювати в Раді директорів, ми сподіваємося продовжити наші робочі відносини і обговорюємо, як він може продовжити свою роботу в OpenAI".

У заяві Альтман також визнає, що між ним і членами правління "були реальні непорозуміння", але запевнив, що інтереси компанії та її місія для нього завжди стоять на першому місці. Він також подякував Хелен Тонер і Таші МакКаулі, які покидають правління, за їхній внесок у зміцнення OpenAI, і разом з тим написав, що вітає "незалежний аналіз [новим] правлінням всіх останніх подій", який, судячи з усього, чекає в найближчому майбутньому.