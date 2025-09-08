Иск против технологического гиганта подали писатели Греди Хендрикс и Дженнифер Роберсон. Они заявили, что Apple применила набор данных из пиратских электронных библиотек, где оказались и их произведения. По словам авторов, к этим ресурсам может иметь доступ Applebot – инструмент компании для сбора текстов. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Engadget

Писатели отмечают, что Apple не спросила их согласия и не предложила никакой компенсации, хотя речь идет о проекте с большим коммерческим потенциалом. В жалобе отмечается, что компания "скопировала защищенные авторским правом работы" для тренировки AI-моделей, результаты которых теперь конкурируют с самими книгами и обесценивают их на рынке. Истцы считают, что их лишили контроля над собственным интеллектуальным трудом и использовали незаконными методами.

Дело пытаются сделать коллективным, ведь в "теневых библиотеках" может быть огромное количество книг других авторов. Это лишь один из ряда подобных споров вокруг обучения генеративного ИИ.

OpenAI уже столкнулась с исками от The New York Times и старейшего неприбыльного ньюзрума США.

А компания Anthropic, которая создала чат-бот Claude, согласилась выплатить 1,5 миллиарда долларов для урегулирования претензий. По этому решению 500 тысяч авторов получат по 3 тысячи долларов за каждое использованное произведение.

Какие у Apple проблемы с ИИ?

Apple, в отличие от конкурентов, не спешит внедрять трендовый ИИ в свои технологии.

Apple, в отличие от конкурентов, не спешит внедрять трендовый ИИ в свои технологии. Как следствие, с начала года акции компании упали на 15%, что является одним из худших показателей среди "Великолепной семерки" – списка самых дорогих компаний мира.

По словам аналитика Криша Санкара, неопределенная стратегия в сфере ИИ остается самой большой проблемой для Apple, но у компании есть еще примерно полтора года, чтобы представить конкурентное решение.

Чтобы сократить расстояние, Apple провела внутренние обсуждения, где рассматривалась возможность приобретения французского ИИ-стартапа Mistral или американской компании Perplexity.

Интересный факт! Недавно оценка Perplexity достигла 14 миллиардов долларов, и ее приобретение стало бы самой дорогой покупкой в истории Apple, превзойдя сделку с Beats за 3 миллиарда долларов в 2014 году.

Большое внимание Apple к приватности является препятствием, поскольку в отличие от конкурентов, она не хранила большие массивы данных пользователей для тренировки ИИ-моделей. Поэтому приобретение стартапа с уже имеющейся базой данных может стать самым простым решением.