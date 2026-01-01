USB — це універсальний стандарт, але його можливості напряму залежать від покоління порту та підтримуваних протоколів. Найвищу потужність серед споживчих рішень сьогодні забезпечує USB-C з підтримкою Power Delivery 3.1. Такий порт здатен передавати до 240 ват, чого достатньо навіть для заряджання потужних ноутбуків. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на BGR.

Дивіться також 4 сенсори Android-смартфона, які ви не використовуєте, а варто

Скільки ват може дати USB-порт і від чого це залежить?

Менш сучасні варіанти значно обмежені. USB-C з підтримкою 3.0 може видавати до 100 ват, стандартний USB-C — до 15 ват, а USB 3.0 — близько 4,5 ват. Старіші стандарти, як USB 2.0 або USB 1.0, обмежуються приблизно 2,5 вата або навіть менше. Саме тому новий смартфон, підключений до старого порту чи несумісного кабелю, часто заряджається дуже повільно і не встигає компенсувати розряд батареї.

Сучасні моделі смартфонів потребують підтримки USB-C Power Delivery для нормальної швидкості заряджання. Наприклад, iPhone 15 та більшість нових пристроїв розраховані на потужність від 7,5 ват і вище, яку старі порти забезпечити не можуть.

Як пише Yahoo, важливу роль відіграють і мережеві адаптери — блоки живлення, що підключаються до розетки. Звичайні зарядні пристрої зазвичай працюють на рівні близько 5 ват, тоді як швидкі зарядки можуть видавати 20 ват і більше, якщо підтримують протокол PD. Лінійка iPhone 17, зокрема версії Pro і Pro Max, підтримує заряджання потужністю до 40 ват. Флагманські смартфони Samsung Galaxy S25+ і S25 Ultra можуть отримувати до 45 ват за умови використання відповідного кабелю та адаптера.

Power Delivery важливий і для портативних акумуляторів. Багато сучасних USB-C павербанків підтримують швидке заряджання саме завдяки цьому протоколу. У більшості автомобілів вбудовані USB-порти мають обмежену потужність, тому для швидкої зарядки зазвичай потрібен окремий адаптер у прикурювач.

У підсумку швидкість заряджання визначається не одним фактором. Значення мають порт, кабель, стандарт USB і підтримка протоколу Power Delivery. Якщо хоча б один із цих елементів застарілий або малопотужний, пристрій заряджатиметься повільно.