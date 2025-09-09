Компания Ookla провела новое тестирование 5G-модемов в смартфонах Apple. Результаты показали, что производительность собственного чипа Apple C1 в iPhone 16e не уступает модему Snapdragon X71 от Qualcomm, установленному в iPhone 16. Скорость зависит от оператора и страны.

Специалисты компании Ookla повторно протестировали качество сотовой связи в смартфонах Apple, сравнив модели iPhone 16e с фирменным модемом Apple C1 и iPhone 16 с чипом Snapdragon X71 от Qualcomm. Выяснилось, что производительность обоих устройств сопоставима на большинстве рынков, рассказывает 24 Канал.

Насколько быстрым оказался первый 5G-модем от Apple?

Результаты тестов отличаются в зависимости от страны и мобильного оператора. Например, в 5G-сети T-Mobile в США медианная скорость загрузки для iPhone 16 составила 317 Мбит/с, тогда как для iPhone 16e - 252 Мбит/с. Однако в Испании ситуация противоположная: iPhone 16e показал более высокую скорость - 139 Мбит/с против 110 Мбит/с у модели 16.

По итогам исследования Ookla сделала вывод о сопоставимой производительности двух устройств на подавляющем большинстве рынков. Это уже второе такое тестирование: первое состоялось в марте и показало похожие результаты.



Тесты Ookla продемонстрировали высокую производительность чипа Apple / Фото Ookla

Что известно о чипе C1?

Apple C1 является первой собственной разработкой 5G-модема компании. Его создание направлено на уменьшение зависимости от сторонних поставщиков ключевых компонентов. Первым смартфоном, получившим этот чип, стал iPhone 16e.

Ожидается, что новый ультратонкий iPhone 17 Air, презентация которого должна состояться уже скоро, также будет оснащен модемом C1.