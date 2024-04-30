Кінець домінуванню Apple Pay: користувачі iPhone зможуть використовувати сторонні гаманці

Apple готова запровадити зміни у політиці щодо доступу до чипа NFC в iPhone. Платежі tap-and-go повинні стати доступними для конкурентів, та передусім це рішення має бути схвалене антимонопольними регуляторами ЄС. Офіційне оголошення про рішення комісії очікується в найближчі тижні.

Згідно з цими змінами, застосунки отримають дозвіл функціонувати як гаманець за замовчуванням, з'являючись, коли користувачі виконують такі дії, як подвійне натискання бічної кнопки або тримають свій пристрій біля платіжного терміналу.

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, що це послаблення політики торкнеться лише застосунків на території Європейського Союзу і не пошириться на весь світ.

Традиційно Apple жорстко контролює доступ до безконтактного чипа NFC на своїх iPhone, посилаючись на занепокоєння, пов'язані з користувацьким досвідом, конфіденційністю та безпекою. Такий суворий контроль фактично зробив Apple Pay домінуючим рішенням для безконтактних платежів на iPhone з мінімальною конкуренцією.

Два роки тому Єврокомісія звинуватила Apple в тому, що вона перешкоджає конкуренції завдяки мобільному гаманцю Apple Pay, не дозволяючи розробникам мобільних гаманців-конкурентів отримати доступ до своєї технології tap-and-go.

У січні американський технологічний гігант запропонував конкурентам безкоштовний доступ до технології NFC на своїх iPhone, iPad та інших мобільних пристроях Apple без необхідності використовувати Apple Pay або Apple Wallet, причому доступ буде надаватися на основі справедливих і недискримінаційних критеріїв.

Вона також запропонувала надати додаткові функціональні можливості, які містять:

відключення за замовчуванням бажаних платіжних застосунків,

доступ до функцій автентифікації, таких як FaceID,

а також створити механізм врегулювання спорів.

Що зміниться на практиці?

З погляду користувацького досвіду, власники пристроїв Apple матимуть можливість завантажити альтернативні застосунки-гаманці і призначити їх як програми за замовчуванням для безконтактних платежів на своїх пристроях.

Отже, ці утиліти можуть замінити системні функції, які зазвичай асоціюються з Apple Pay, такі як активація NFC та активація подвійним натисканням.

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Комісія має намір прийняти пропозицію до літа, причому травень є найбільш вірогідним місяцем, хоча терміни все ще можуть змінитися, оскільки вона чекає, поки Apple розробить остаточні технічні деталі.

Минулого місяця компанія була оштрафована на 1,84 мільярда євро, що стало її першим антимонопольним покаранням в ЄС, за перешкоджання конкуренції з Spotify та іншими музичними стрімінговими сервісами за допомогою обмежень у своєму App Store.