Відповідно до розширеного Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA), Apple тепер зобов'язана забезпечити підтримку iPad таких функцій, як завантаження застосунків, недоступних в App Store, з альтернативних джерел і порталів розробників.

Читайте на сайті Користувачі пристроїв Apple зіткнулися з проблемами при вході в облікові записи Apple ID

Це також включає можливість використання браузерів на основі сторонніх рушіїв. Очікується, що технологічний гігант впровадить ці зміни протягом шести місяців.

Це було очікувано

Раніше ці зобов'язання стосувалися виключно пристроїв iPhone. Apple запровадила підтримку альтернативних магазинів застосунків на iPhone, дозволила розповсюдження програмного забезпечення через сайти розробників та використання альтернативних браузерів в оновленнях iOS 17.4 та 17.5 в рамках дотримання вимог Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act).

Європейська комісія визнала за необхідне поширити ці правила на планшети iPad, посилаючись на їхню значну роль на цифровому ринку. Таким чином, користувачі iPad в ЄС тепер матимуть можливість завантажувати застосунки, оминаючи App Store.

Крім того, з'явиться підтримка альтернативних браузерів і браузерних рушіїв від сторонніх розробників, на відміну від чинного обмеження Apple власним рушієм WebKit.

Цікаво Apple звільнила директора з маркетингу через погані продажі Vision Pro: він працював 36 років

Раніше деякі компанії висловлювали занепокоєння щодо впровадження Apple правил DMA для iPhone, стверджуючи, що певні перешкоди та збори заважають повному дотриманню цих правил. Spotify, зокрема, наголошував на вимозі сплачувати Apple щорічну плату за встановлення застосунків, розповсюджених поза межами App Store.

До речі, недотримання правил може призвести до штрафних санкцій для Apple, які потенційно можуть становити до 10% її річного доходу.