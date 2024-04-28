Соцмережі наповнилися скаргами власників техніки Apple, де було знайдене рішення проблеми. Користувачів почали скидати свої паролі та це допомогло потім успішно ввійти в систему.

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Деяким користувачам було важче

Власники смартфонів які активували функцію захисту від крадіжки, зіткнулися із додатковою проблемою. Ця функція запускає додаткові кроки автентифікації під час відновлення пароля, якщо географічне розташування пристрою на момент запиту відрізняється від довірених місць користувача.

Наприклад, користувачі, які подорожують нетрадиційними маршрутами, можуть зіткнутися з необхідністю більш ретельної перевірки особи під час відновлення пароля.

Крім того, процес відновлення пароля також впливає на паролі, пов'язані з певними програмами, встановленими через iCloud, що створює додаткові незручності для користувачів.

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Наразі Apple не зробила жодних офіційних заяв щодо ситуації, що склалася. Однак соціальні мережі переповнені скаргами користувачів, що свідчить про поширеність проблеми.