Соцсети наполнились жалобами владельцев техники Apple, где было найдено решение проблемы. Пользователей начали сбрасывать свои пароли, и это помогло потом успешно войти в систему.

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Некоторым пользователям было труднее

Владельцы смартфонов активировали функцию защиты от воровства, столкнулись с дополнительной проблемой. Эта функция запускает дополнительные шаги аутентификации при восстановлении пароля, если географическое расположение устройства на момент запроса отличается от доверенных пользовательских мест.

К примеру, пользователи, которые путешествуют по нетрадиционным маршрутам, могут столкнуться с необходимостью более тщательной проверки личности при восстановлении пароля.

Кроме того, процесс восстановления пароля также влияет на пароли, связанные с определенными программами, установленными через iCloud, что создает дополнительные неудобства для пользователей.

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Apple не сделала никаких официальных заявлений по ситуации, что сложилось. Однако социальные сети переполнены жалобами пользователей, что свидетельствует о распространенности проблемы.