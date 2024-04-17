Слухайте музику з другом

Це функція, яка підтримується всіма моделями AirPods. Ви та ще одна людина можете підключити дві пари AirPods до одного iPhone (або iPad), щоб слухати музику разом.

Підключіть перші AirPods до iPhone або iPad, торкніться кнопки AirPlay, а потім виберіть "Поділитися аудіо". Далі піднесіть AirPods вашого друга до свого пристрою штекерами до корпусу і кришкою догори. Коли другі AirPods з'являться на вашому екрані, натисніть "Поділитися аудіо".

Це з'єднає додаткові AirPods з вашим iPhone і стане чудовим способом поділитися музикою або іншими медіафайлами.

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Увімкніть функцію розпізнавання розмов

Ця функція захована глибоко в Налаштуваннях, і багато хто з нас про неї не знає. AirPods автоматично зменшують гучність вашого контенту, коли ви берете участь у бесіді.

Щоб навушники визначали, коли ви з кимось розмовляєте, перейдіть у "Параметри", виберіть ваші навушники вгорі екрана (у деяких версіях iOS також потрібно вибрати "Налаштування Bluetooth") і прокрутіть униз до пункту "Виявлення розмови" (Conversation Awareness). Увімкніть перемикач.

Тут жде, до речі, можна увімкнути Персоналізовану гучність, яка допомагає підлаштувати рівень гучності мультимедіа для вас, враховуючи умови середовища і зміни системних налаштувань гучності з часом, а також функцію "Усунення гучних звуків", котра автоматично стишує гучні звуки навколо, як-от звук сирен або будівельних робіт.

Коли ввімкнена функція "Виявлення розмови", гучність відтворюваного медіавмісту знижується, коли ви починаєте говорити. Якщо ви слухаєте подкаст або інший медіавміст із мовленням, його відтворення зупиняється через декілька секунд. Поки триватиме ваша розмова, медіавміст відтворюватиметься тихо (або призупиняється), а коли ваша розмова завершиться, рівень гучності медіавмісту відновлюється. Щоб вручну вийти з режиму розмови (наприклад, коли люди говорять навколо, але ви не берете участі в бесіді), натисніть і утримуйте ніжку навушника.

Слухайте розмову, що відбувається в іншій кімнаті

Дещо спірна функція, котра може як бути корисною, так і небезпечною, дозволяючи шпигувати за іншими людьми.



Функція Live Listen / Фото Dua Rashid

Live Listen дає можливість слухати розмову, що відбувається в іншій кімнаті. Ця функція працює незалежно від моделі AirPods. Все, що вам потрібно зробити, це зайти в "Налаштування" на вашому iPhone, перейти до "Центру керування" і натиснути зелену іконку з плюсом поруч із пунктом "Слухання" у списку. Це полегшить вам доступ до функції, просто провівши пальцем униз.

Потім увімкніть AirPods, торкніться значка "Слух" у Центрі керування і натисніть кнопку "Слухати в реальному часі". Це увімкне режим прослуховування в реальному часі. Все, що залишилося зробити, — це залишити ваш телефон у кімнаті, яку ви обрали, і піти з навушниками в інше приміщення, але не далі радіуса дії Bluetooth.

Ця функція може допомогти під час нарад, які відбуваються в іншій кімнаті.

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Налаштуйте Siri озвучувати всі ваші повідомлення

Siri може отримувати в навушниках оголошення про імена всіх контактів, які надіслали вам повідомлення або здійснюють дзвінки. Таким чином, не дістаючи смартфон із кишені, зможете вирішити, чи хочете ви звернути увагу на це прямо зараз.

Перейдіть до "Параметри" – "Сповіщення" – знайдіть "Оповіщати повідомлення за допомогою Siri" і увімкніть перемикач. Siri оголосить ім'я контакту, а потім і саме текстове повідомлення.

Перейдіть до "Параметри" – "Телефон" – "Оповіщення про виклики" – Навушники тільки для дзвінків. Наступного разу, коли вам зателефонують, Siri оголосить ім'я контакту у ваших навушниках AirPods.



Озвучування повідомлень / Фото Gizmodo

Змінюйте спосіб керування навушниками

Вам не обов'язково дотримуватися стандартних сенсорних налаштувань AirPods. Ви можете змінити те, як вони реагують на ті чи інші натискання.

Перейдіть у "Параметри" – "Налаштування Bluetooth" і, торкнувшись маленької інформаційної піктограми поруч з AirPods, почніть з натискання ліворуч і праворуч, вибираючи дію, яку вони будуть активувати. У вас є два варіанти: "Шумозаглушення" та "Siri".

Потім перейдіть до списку Керування дзвінками, щоб вибрати, як вмикати/вимикати звук і завершувати дзвінки. Ви можете вибрати "Натиснути один раз" (одинарний дотик) або "Натиснути двічі" (подвійний дотик).

Можливості тут досить обмежені, але це все одно корисна функція.