Еволюція, яка сподобалася не всім

Останніми роками наші звичні SIM-карти дедалі частіше стають цифровими, переносячи інформацію зі знімного чипа на вбудований. Не всі цьому раді. І ось чому.

SIM-карта – це "модуль ідентифікації абонента". Необхідний у всіх пристроях GSM, LTE і 5G, цей чип містить ваш ідентифікатор клієнта й дані про те, як ваш телефон може підключатися до мобільної мережі. Спочатку SIM-картки були розміром з поштову марку, але з роками вони ставали все меншими, оскільки виробники пристроїв відвойовували більше місця всередині своїх гаджетів для іншої електроніки.

Електронна картка eSIM використовує схему SIM-картки, але припаюється безпосередньо до плати пристрою, дозволяючи дистанційно перепрограмувати її за допомогою програмного забезпечення. Чип eSIM менший, ніж навіть Nano SIM.

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Початковий поштовх до eSIM частково прийшов з індустрії "інтернету речей". Маючи крихітний розмір і не вимагаючи додаткового місця для слота, eSIM-картки можна вбудовувати в такі пристрої, як дрони, натільні пристрої, датчики й трекери місцезнаходження, де розмір має вирішальне значення. Їх також можна вбудовувати в промислове обладнання, де доступ до SIM-карти може бути обмеженим.

Оскільки їх можна перепрограмувати віддалено, це означає, що eSIM зручно керувати відразу у великих кількостях одночасно. Так, скажімо, компанія, яка управляє 50 000 торгових автоматів, може змінити тарифний план або провайдера одним натисканням кнопки зі свого головного офісу.

Що дозволяє робити eSIM?

У смартфонах eSIM-картки дають вам набагато більше гнучкості в управлінні тарифними планами:

eSIM дозволяє за допомогою програмного забезпечення використовувати різні лінії на одному пристрої, наприклад, домашню та робочу, або перемикатися між різними тарифними планами, якщо ви перебуваєте в роумінгу за кордоном або вам потрібна окрема лінія.

Ви можете змінювати оператора бездротового зв'язку кількома дотиками до екрану.

На таких телефонах, як iPhone 14 і 15, можна зберігати до восьми профілів eSIM, причому будь-які два з них можуть бути активними одночасно. Це дає вам неймовірну свободу перемикання операторів на льоту – не потрібно тримати біля себе вісім різних фізичних SIM-карт.

На пристроях з eSIM ви можете зайти в меню або сфотографувати QR-код, щоб змінити оператора або тарифний план "на льоту". Вам не потрібно йти в магазин і возитися з крихітним чипом.

Корпоративні менеджери пристроїв можуть дистанційно змінювати тарифні плани на тисячах пристроїв компанії одночасно.

eSIM захищена від фізичних пошкоджень. А у разі втрати смартфона, зловмисник не зможе скористатися вашою eSIM. Ви можете швидко отримати свій номер телефону назад, заблокувавши його на втраченому пристрої.

За умови правильної реалізації, це дуже зручна для користувачів функція.

Однак є деякі незначні недоліки для споживача. З eSIM-картками складніше переходити з одного тарифного плану на інший — ви не можете просто замінити фізичну картку. Вам також може бути складніше тимчасово відключити свою SIM-картку, якщо ви не хочете, щоб оператор відстежував вас.

Телефони Google Pixel підтримують eSIM з 2017 року – це Pixel 6, 7, 8 і Fold.

Майже всі iPhone, починаючи з iPhone X, підтримують eSIM, причому американські серії iPhone 14 і iPhone 15 підтримують виключно eSIM (це означає, що вони не підтримують фізичні SIM-карти).

Samsung Galaxy S21, S22, S23 і Fold/Flip 3, 4 і 5 також у команді.

Новіші телефони високого рівня від Motorola, включаючи Edge+ та складані Motorola Razr+ і Razr.

OnePlus 11 і OnePlus Open.

Багато пристроїв, що продаються за кордоном від таких компаній, як Honor, Huawei, Oppo, Realme, Redmi та Xiaomi теж мають підтримку eSIM на борту.

eSIM можна знайти сьогодні і в планшетах. iPad від Apple, де ви просто обираєте свого провайдера та тарифний план у меню пристрою. Galaxy Tab S9 5G від Samsung.

Існують навіть деякі ноутбуки від Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung і Microsoft, які підтримують eSIM. Ноутбуки Apple поки що не підтримують eSIM або мобільні дані.

Найбільшого поштовху розвитку цій технології надала, як це часто буває, компанія Apple, коли впровадила підтримку eSIM в iPhone 14 у версії для США.

Зверніть увагу. В Україні всі найбільші оператори пропонують послугу eSIM. Однак щоб нею скористатися, вам потрібно мати відповідний пристрій. Сьогодні ще не всі виробники смартфонів мають цю технологію, особливо в бюджетних моделях.

Як підключити eSIM

Для того, щоб підключити eSIM вам не обов'язково йти до магазину мобільного оператора.