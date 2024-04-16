Эволюция, которая понравилась не всем

В последние годы наши привычные SIM-карты все чаще становятся цифровыми, перенося информацию со съемного чипа на встроенный. Не все этому рады. И вот почему.

SIM-карта – это "модуль идентификации абонента". Необходимый во всех устройствах GSM, LTE и 5G, этот чип содержит ваш идентификатор клиента и данные о том, как ваш телефон может подключаться к мобильной сети. Изначально SIM-карты были размером с почтовую марку, но с годами они становились все меньше, поскольку производители устройств отвоевывали больше места внутри своих гаджетов для другой электроники.

Электронная карта eSIM использует схему SIM-карты, но припаивается непосредственно к плате устройства, позволяя дистанционно перепрограммировать ее с помощью программного обеспечения. Чип eSIM меньше, чем даже Nano SIM.

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Первоначальный толчок к eSIM частично пришел из индустрии "интернета вещей". Имея крошечный размер и не требуя дополнительного места для слота, eSIM-карты можно встраивать в такие устройства, как дроны, нательные устройства, датчики и трекеры местонахождения, где размер имеет решающее значение. Их также можно встраивать в промышленное оборудование, где доступ к SIM-карте может быть ограничен.

Поскольку их можно перепрограммировать удаленно, это означает, что eSIM удобно управлять сразу в больших количествах одновременно. Так, скажем, компания, которая управляет 50 000 торговых автоматов, может изменить тарифный план или провайдера одним нажатием кнопки из своего главного офиса.

Что позволяет делать eSIM?

В смартфонах eSIM-карты дают вам гораздо больше гибкости в управлении тарифными планами:

eSIM позволяет с помощью программного обеспечения использовать разные линии на одном устройстве, например, домашнюю и рабочую, или переключаться между разными тарифными планами, если вы находитесь в роуминге за границей или вам нужна отдельная линия.

Вы можете менять оператора беспроводной связи несколькими прикосновениями к экрану.

На таких телефонах, как iPhone 14 и 15, можно хранить до восьми профилей eSIM, причем любые два из них могут быть активными одновременно. Это дает вам невероятную свободу переключения операторов на лету – не нужно держать возле себя восемь разных физических SIM-карт.

На устройствах с eSIM вы можете зайти в меню или сфотографировать QR-код, чтобы сменить оператора или тарифный план "на лету". Вам не нужно идти в магазин и возиться с крошечным чипом.

Корпоративные менеджеры устройств могут дистанционно менять тарифные планы на тысячах устройств компании одновременно.

eSIM защищена от физических повреждений. А в случае утери смартфона, злоумышленник не сможет воспользоваться вашей eSIM. Вы можете быстро получить свой номер телефона обратно, заблокировав его на потерянном устройстве.

При условии правильной реализации, это очень удобная для пользователей функция.

Однако есть некоторые незначительные недостатки для потребителя. С eSIM-карточками сложнее переходить с одного тарифного плана на другой — вы не можете просто заменить физическую карточку. Вам также может быть сложнее временно отключить свою SIM-карту, если вы не хотите, чтобы оператор отслеживал вас.

Телефоны Google Pixel поддерживают eSIM с 2017 года – это Pixel 6, 7, 8 и Fold.

Почти все iPhone, начиная с iPhone X, поддерживают eSIM, причем американские серии iPhone 14 и iPhone 15 поддерживают исключительно eSIM (это означает, что они не поддерживают физические SIM-карты).

Samsung Galaxy S21, S22, S23 и Fold/Flip 3, 4 и 5 также в команде.

Новые телефоны высокого уровня от Motorola, включая Edge+ и складные Motorola Razr+ и Razr.

OnePlus 11 и OnePlus Open.

Многие устройства, продаваемые за рубежом от таких компаний, как Honor, Huawei, Oppo, Realme, Redmi и Xiaomi тоже имеют поддержку eSIM на борту.

eSIM можно найти сегодня и в планшетах. iPad от Apple, где вы просто выбираете своего провайдера и тарифный план в меню устройства. Galaxy Tab S9 5G от Samsung.

Существуют даже некоторые ноутбуки от Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung и Microsoft, которые поддерживают eSIM. Ноутбуки Apple пока что не поддерживают eSIM или мобильные данные.

Наибольший толчок развитию этой технологии дала, как это часто бывает, компания Apple, когда внедрила поддержку eSIM в iPhone 14 в версии для США.

Обратите внимание. В Украине все крупнейшие операторы предлагают услугу eSIM. Однако чтобы ею воспользоваться, вам нужно иметь соответствующее устройство. Сегодня еще не все производители смартфонов имеют эту технологию, особенно в бюджетных моделях.

Как подключить eSIM

Для того чтобы подключить eSIM вам необязательно идти в магазин мобильного оператора.