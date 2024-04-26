Казанова обіймав в Apple різні посади, долучаючись до просування кількох продуктів. У 2019 році він взяв на себе роль першого керівника відділу маркетингу доповненої реальності Apple, а потім перейшов до нагляду за розробкою гарнітури.

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Однак Vision Pro вартістю 3499 доларів не виправдав прогнозів Apple щодо продажів. Аналітики, зокрема Мінг-Чі Куо, відзначають значне скорочення планів компанії щодо поставок.

Крім того, є ознаки того, що Apple може затримати випуск оновленої версії гарнітури, яка спочатку була запланована на 2025 рік, а тепер очікується не раніше 2027 року. Ця затримка пов'язана з необхідністю суттєвого редизайну продукту, спрямованого на підвищення його привабливості для споживачів.

Ери Vision Pro не сталося

На початку 2024 року Apple випустила довгоочікувану гарнітуру доповненої реальності Vision Pro. Озираючись на кілька місяців, які пристрій перебував на ринку, можна стверджувати, що його не спіткав шалений успіх, хоча Apple начебто і не розраховувала на неймовірну популярність продукту.

Попри цікаві, смішні і навіть вражаючі відео застосування Vision Pro від її власників та техно ентузіастів, на практиці виявилося, що пристрій є доволі не зручним та потребує доопрацювання. Крім того, продукт зазнав чимало критики щодо формфактору, автономності та інших аспектів використання.

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І хоч пересічному користувачу може здатися, що Vision Pro доволі успішний ґаджет, Apple, вочевидь, розраховувала на більшу популярність гарнітури. Попри гучні заяви оглядачів, Vision Pro не стала чимось проривним та революційним. Для цього потрібно більше часу, напрацювань та ітерацій девайса, однак Apple, схоже, не задоволена наслідками релізу.