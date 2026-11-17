Apple наближається до укладення довгострокової угоди із Samsung на постачання оперативної пам'яті DRAM. Контракт може діяти 4–5 років із першої половини 2027 року та гарантувати мінімальні обсяги поставок.

Apple близька до підписання багаторічної угоди із Samsung Electronics про постачання чипів DRAM. Про це повідомляє південнокорейське видання Maeil Business Newspaper з посиланням на джерела в напівпровідниковій галузі.

Apple змінює підхід до закупівлі пам'яті

За попередніми умовами, контракт діятиме протягом 4–5 років, починаючи з першої половини 2027 року. Він передбачатиме мінімальний гарантований обсяг постачання пам'яті. Водночас остаточні ціни визначатимуть відповідно до ситуації на ринку.

Для Apple це незвичний крок. Компанія традиційно віддає перевагу короткостроковим контрактам і використовує свою переговорну позицію, щоб домагатися зниження вартості компонентів під час кожного продовження угод.

Тепер виробник iPhone готовий розглядати довгострокові зобов'язання, щоб гарантувати стабільне постачання компонентів для своїх пристроїв. За інформацією Maeil Business Newspaper, Apple залишається єдиною великою технологічною компанією, яка досі не мала аналогічного довгострокового контракту із Samsung.

Чому Apple потрібна довгострокова угода із Samsung

Головна причина переговорів – поглиблення дефіциту оперативної пам'яті. Виробники напівпровідників дедалі більше виробничих потужностей спрямовують на серверні компоненти для інфраструктури штучного інтелекту, зокрема пам'ять HBM (High Bandwidth Memory).

Розвиток ШІ-датацентрів підвищує попит на пам'ять. Великі технологічні компанії, зокрема Amazon і Google, готові платити більше, щоб заздалегідь зарезервувати необхідні обсяги компонентів. Через це виробникам пам'яті вигідніше спрямовувати частину потужностей на серверний сегмент. Водночас пропозиція мобільної DRAM, яку використовують смартфони та інші споживчі пристрої, стає обмеженішою.

Apple вже уклала аналогічну довгострокову угоду зі SK hynix. За інформацією корейського видання, умови цього контракту вигідніші для постачальника пам'яті, ніж традиційні домовленості Apple.

Чи подорожчають iPhone та Mac через дефіцит пам'яті

Довгострокові контракти можуть допомогти Apple забезпечити стабільніші поставки компонентів для iPhone і MacBook. Однак вони не гарантують незмінної вартості пам'яті.

Оскільки ціни визначатимуть відповідно до ринкової ситуації, Apple залишатиметься залежною від коливань вартості DRAM. Водночас мінімальні цінові рівні в нових довгострокових контрактах можуть закріпити високі витрати на компоненти.

На цьому тлі в напівпровідниковій галузі обговорюють так звану чипфляцію – подорожчання електроніки через зростання вартості мікросхем і пам'яті. Аналітики також попереджають про зворотний ефект: якщо виробники суттєво підвищуватимуть ціни на пристрої, споживачі можуть відкладати оновлення техніки. Це згодом здатне негативно вплинути на попит на компоненти.

Наразі Apple і Samsung офіційно не оголошували про підписання угоди. Її остаточна вартість та конкретні обсяги постачання також не розголошуються.