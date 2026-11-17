Apple близка к подписанию многолетнего соглашения с Samsung Electronics о поставках чипов DRAM. Об этом сообщает южнокорейское издание Maeil Business Newspaper со ссылкой на источники в полупроводниковой отрасли.

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Apple меняет подход к закупке памяти

По предварительным условиям, контракт будет действовать в течение 4–5 лет, начиная с первой половины 2027 года. Он будет предусматривать минимальный гарантированный объем поставок памяти. При этом окончательные цены будут определяться в зависимости от ситуации на рынке.

Для Apple это необычный шаг. Компания традиционно отдает предпочтение краткосрочным контрактам и использует свою переговорную позицию, чтобы добиваться снижения стоимости компонентов при каждом продлении контрактов.

Теперь производитель iPhone готов рассматривать долгосрочные обязательства, чтобы гарантировать стабильные поставки компонентов для своих устройств. По информации Maeil Business Newspaper, Apple остается единственной большой технологической компанией, у которой до сих пор не было аналогичного долгосрочного контракта с Samsung.

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Почему Apple нужен долгосрочный договор с Samsung

Главная причина переговоров – усугубление дефицита оперативной памяти. Производители полупроводников все больше производственных мощностей направляют на серверные компоненты для инфраструктуры искусственного интеллекта, в частности на память HBM (High Bandwidth Memory).

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Развитие ИИ-датацентров повышает спрос на память. Большие технологические компании, в частности Amazon и Google, готовы платить больше, чтобы заранее зарезервировать необходимые объемы компонентов. Поэтому производителям памяти выгоднее направлять часть мощностей на серверный сегмент. В то же время предложение мобильной DRAM, используемой в смартфонах и других потребительских устройствах, становится более ограниченным.

Apple уже заключила аналогичное долгосрочное соглашение с SK hynix. По информации корейского издания, условия этого контракта более выгодны для поставщика памяти, чем традиционные договоренности Apple.

Подорожают ли iPhone и Mac из-за дефицита памяти

Долгосрочные контракты могут помочь Apple обеспечить более стабильные поставки компонентов для iPhone и MacBook. Однако они не гарантируют неизменной стоимости памяти.

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Поскольку цены будут определяться в соответствии с рыночной ситуацией, Apple будет по-прежнему зависеть от колебаний стоимости DRAM. В то же время минимальные ценовые уровни в новых долгосрочных контрактах могут закрепить высокие затраты на компоненты.

На этом фоне в полупроводниковой отрасли обсуждают так называемую "чипфляцию" – подорожание электроники из-за роста стоимости микросхем и памяти. Аналитики также предупреждают об обратном эффекте: если производители будут существенно повышать цены на устройства, потребители могут отложить обновление техники. Это впоследствии может негативно повлиять на спрос на компоненты.

На данный момент Apple и Samsung официально не объявляли о подписании соглашения. Его окончательная стоимость и конкретные объемы поставок также не разглашаются.