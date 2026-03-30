OLED може зʼявитись ще в одному гаджеті від Apple

Apple може готувати суттєве оновлення для iMac. За даними інсайдерів, компанія працює над моделлю з OLED-дисплеєм, який буде яскравішим і технологічно просунутішим за нинішній екран.

Компанія Apple розглядає можливість випуску нового iMac із OLED-дисплеєм. Про це повідомляє ZDNet Korea, посилаючись на джерела в індустрії.

Дивіться також Фанати можуть попрощатись: Apple припиняє випуск свого легендарного ПК

Коли iMac отримає OLED і що зміниться?

Згідно з інформацією, Apple вже звернулася до виробників дисплеїв, зокрема Samsung Display та LG Display, із запитом на створення тестових 24-дюймових OLED-панелей. Йдеться про екрани з яскравістю близько 600 ніт і щільністю приблизно 218 пікселів на дюйм.

Для порівняння, актуальний iMac оснащений 24-дюймовим LCD-дисплеєм із яскравістю 500 ніт і такою ж щільністю пікселів. Тобто основний приріст очікується саме в яскравості та якості зображення, характерній для OLED.

Samsung Display може першою підготувати зразки. Компанія планує виробляти панелі з щільністю близько 220 PPI на базі технології QD-OLED і передати їх Apple у другій половині 2026 року. Це стане суттєвим кроком вперед порівняно з нинішніми 160 PPI для великих OLED-дисплеїв.

У свою чергу LG Display працює над альтернативним рішенням. Замість QD-OLED компанія розвиває власну технологію з п’ятишаровою структурою, яка має підвищити яскравість за рахунок додаткового зеленого шару. Також LG розробляє новий підхід до виробництва OLED-панелей без використання металевих масок.

Як пише Macrumors, попри активну підготовку, запуск OLED-версії iMac очікується не раніше 2029 або 2030 року. До цього часу Apple планує оновлювати пристрій поступово – найближчим кроком стане перехід на новий процесор M5.

Останнє велике оновлення iMac відбулося у 2024 році, коли модель отримала чип M4 і камеру на 12 Мп із функцією Center Stage. Перехід на OLED може стати одним із найбільш помітних апгрейдів лінійки за останні роки.