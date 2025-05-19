Розкрито жахливу ємність акумулятора iPhone 17 Air․ Вона поверне вас у 2013 рік

Apple готує до випуску новий надтонкий смартфон, який має стати частиною серії iPhone 17. Але один із його ключових параметрів уже викликав хвилю здивування серед шанувальників бренду.

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iPhone 17 Air може стати найбільш спірною моделлю Apple за останні роки. Очікується, що він отримає вкрай тонкий корпус товщиною лише 5,5 міліметра і вагу всього 145 грамів, але поряд із цим дизайнерським нововведенням з’являється серйозний компроміс, який навряд чи сподобається багатьом користувачам: акумулятор ємністю всього 2800 міліампер-годин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech. Коли ми востаннє таке бачили? Десь із 2013 по 2018 рік.

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Цей показник відчутно нижчий за акумулятор iPhone 16, який має 3561 мАг, і є другим найменшим серед iPhone за останнє десятиліття – менше було тільки в iPhone X (2716 мАг). Такий обсяг батареї виглядає архаїчно, особливо на тлі конкурентів. Приміром, такий же тонкий Galaxy S25 Edge, головний суперник новинки від Apple, отримає акумулятор на 3900 мАг – майже на 40% більше. Враховуючи, що звичайні смартфони сьогодні мають батареї на 5000 мАг, а деякі навіть більше 6000 мАг, це взагалі смішно.

Apple, за чутками, планує компенсувати малу ємність використанням щільнішої кремнієво-вуглецевої батареї, оптимізацією енергоспоживання та навіть можливим застосуванням алгоритмів штучного інтелекту. Проте наразі все це – лише припущення.

Інсайдери кажуть, що реальні тести вже нібито показали не найкращі результати. Відомо, що під час внутрішнього випробування iPhone 17 Air зміг працювати повний день усього в 6–7 випадках із 10. Для порівняння, інші моделі iPhone демонструють стабільні 8-9 із 10.

Ще один сигнал про потенційні проблеми – інформація про підготовку фірмового чохла з додатковою батареєю, який Apple, імовірно, запропонує власникам iPhone 17 Air. Інакше тривалий час автономної роботи залишатиметься недосяжним. Що це означає на практиці? Вам доведеться постійно носити з собою цей чохол із батареєю, що збільшуватиме вагу і товщину смартфона. Тоді який сенс узагалі випускати надтонкий смартфон?

Дехто покладає надії на майбутню технологію "чистого кремнію", що може замінити графіт і забезпечити вищу щільність енергії без шкоди для габаритів. Проте малоймовірно, що ця інновація з’явиться вже цього року, оскільки Apple рідко впроваджує подібні зміни швидше за конкурентів.

Тож iPhone 17 Air, попри свій стиль і технологічність, навряд чи зможе задовольнити вимоги користувачів, які звикли до стабільної автономної роботи. Виглядає так, що бажання зробити найтонший iPhone за всю історію змусило Apple повернутися до об’ємів батарей, характерних для смартфонів десятирічної давності.