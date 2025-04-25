Найтонший iPhone в історії

У новому витоку дизайнерських макетів iPhone 17, якими поділився інсайдер Сонні Діксон, особливо виділяється одна модель – iPhone 17 Air. Його корпус настільки тонкий, що, якщо дивитися збоку, він майже не відрізняється за товщиною від бічних кнопок живлення та регулювання гучності. За наявною інформацією, товщина iPhone 17 Air у найтоншій точці становитиме лише 5,5 міліметра, що робить його найтоншим iPhone в історії Apple, повідомляє 24 Канал.

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Цей ультратонкий смартфон має замінити нинішню модель iPhone 16 Plus і буде оснащений 6,6-дюймовим OLED-дисплеєм із підтримкою Face ID, Dynamic Island та технологією ProMotion з частотою оновлення до 120 Гц. Однак, досягнення такої товщини спричинило низку компромісів: в iPhone 17 Air буде лише одна 48-мегапіксельна задня камера, розміщена на подовженій горизонтальній панелі, а також фронтальна камера на 24 Мп.

Щоб уникнути проблем з випадковим згинанням, подібних до тих, які виникали з iPhone 6 Plus, Apple планує використати комбінацію титану й алюмінію для корпусу, що має гарантувати міцність навіть при такій малій товщині. Раніше компанія розглядала можливість зробити дисплей ще більшим, але відмовилася від цієї ідеї, оскільки більший екран міг зробити пристрій надто вразливим до деформації.



iPhone 17 Air можна легко впізнати серед інших моделей майбутньої лінійки / Фото Сонні Діксона



iPhone 17 Air можна легко впізнати серед інших моделей майбутньої лінійки / Фото Сонні Діксона

Серед інших особливостей – повна відмова від фізичного слота для SIM-карт на користь eSIM, новий фірмовий модем C1, який уже дебютував в iPhone 16e, підтримка Wi-Fi 7, порт USB-C та 12 гігабайтів оперативної пам’яті. І хоча iPhone 17 Air отримав чип A19, а не A19 Pro, це цілком очікувано для моделі, орієнтованої на тонкий форм-фактор, а не на потужність.

Окрему увагу звертає на себе автономність. Попри тонкий корпус, пристрій має батарею підвищеної щільності, що у поєднанні з енергоефективним чипом і відсутністю надширококутної камери (яка займає чимало місця) може забезпечити рівень автономності, не гірший за актуальні зараз моделі iPhone.



iPhone 17 Air можна легко впізнати серед інших моделей майбутньої лінійки / Фото Сонні Діксона

iPhone 17 Air також отримає кнопку керування камерою, нову "кнопку дії" та підтримку MagSafe. Через непропорційно велику камеру, що займає майже всю ширину пристрою, існує ризик, що смартфон буде не зовсім збалансованим у руці. Та, попри це, саме дизайн лишається головним козирем моделі – футуристичний, елегантний і максимально легкий.

Очікується, що вся лінійка iPhone 17 буде представлена у вересні, разом із новим поколінням AirPods Pro 3. Якщо витоки підтвердяться, iPhone 17 Air стане не лише технологічним проривом, а й сміливою заявою про майбутнє дизайну смартфонів.